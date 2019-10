मुरादाबाद के गलशहीद में बस स्टैंड से बच्चा चोरी का एक मामला सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हुई बच्चा चोरी की इस घटना के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वालों में एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। 8 महीने का यह बच्चा बस स्टैंड पर अपनी मां के पास सोया था, तभी आरोपी महिला ने उसे उठाया और मौके से भाग निकली। घटना सोमवार (7 सितंबर) की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने कुछ देर पहले बच्चे की मां रानी से बातचीत भी की थी।

आरोपियों की पहचान हुईः पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और तलाश की जा रही है। एसपी अंकित मित्तल ने मंगलवार (8 अक्टूबर) को घटना की जानकारी देते हुए कहा, ‘हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पीड़ित मां ने बच्चे और आरोपियों की ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिले तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी।’

