छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, पिकअप वैन और ट्रक की जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, एक छोटी सी गलती सब पर भारी पड़ गई

पिकअप वैन में दो दर्जन से अधिक लोग सवार थे। वे किसी समारोह से लौट रहे थे।

इस हादसे में बच्चे सहित एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। (ani)

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा हो गया है। पलारी थाना क्षेत्र के पास गोड़ा ब्रिज पर एक पिकअप वैन और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बच्चे सहित एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। असल में पिकअप वैन में दो दर्जन से अधिक लोग सवार थे। वे किसी समारोह से लौट रहे थे। तभी उनकी गाड़ी की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। कोई कुछ समझता, इससे पहले ही हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया। हादसे के बाद चारों ओऱ चीख पुकार मच गई। आस-पास के लोगों ने जब चीखने की आवाजें सुनी तो वे दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सभी को गाड़ी से बाहर निकालकर सड़क पर रखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। असल में 14 मई की रात को किसी ने पुलिस को सूचना दी कि गोड़ा पुलिया पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। पुलिस को बताया गया कि यहां ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए थे। पुलिस का पूछताछ में पता चला कि परिवार किसी कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। जब हादसा हुआ तो पिकअप में करीब दो दर्जन लोग बैठे हुए थे। 6 लोगों की मौत को तुरंत हो गई वहीं 20 लोग घायल हो गए। एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई पुलिस की छानबीन में पता चला कि पिकअप औऱ ट्रक दोनों गाड़ियां गलत दिशा से आ रही थीं। इसी वजह से हादसा हुआ और अचानक 6 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी। अगर गाड़ियां गलत दिशों में नहीं होती तो यह हादसा नहीं होता और किसी की जान नहीं जाती। यह कहा जा सकता है कि छोटी सी गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताया शोक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदा बाजार जिले में हुई सड़क दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विट कर कहा है कि बलौदाबाजार जिले में थाना पलारी क्षेत्र में गौड़ा पुलिया के पास बीती रात ट्रक और पिकअप की टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगतजनों के परिवारों को हिम्मत दे। हम सब दुःख में साथ हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और घायलों को इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

