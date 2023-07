चंडीगढ़ में 24 घंटे में खुदकुशी के तीन मामले, अपने पीछे दो जान देने वालों ने छोड़ा E-Message, पुलिस कर रही जांच

दूसरे मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 43 वर्षीय चपरासी ने शनिवार को सेक्टर 24 में अपने घर पर आत्महत्या कर ली।

(प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

चंडीगढ़ में 24 घंटे के भीतर आत्महत्या की तीन सनसनीखेज खबर सामने आई है। इनमें से दो जान देने वाले ने शनिवार को यह खतरनाक कदम उठाने से ठीक पहले ई-संदेश ( E-Messages) छोड़े थे। पहले मामले में, पंजाब राजभवन के एक 40 वर्षीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने शनिवार को अपने दो वरिष्ठों, एक कार्यवाहक और एक नियंत्रक को दोषी ठहराते हुए एक वीडियो मैसेज छोड़ कर आत्महत्या कर ली। पत्नी, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को पांच मिनट का वीडियो संदेश पीड़ित की पहचान लाल चंद के रूप में हुई है, जो शनिवार को सेक्टर 7 में अपने सरकारी क्वार्टर में छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया। लाल चंद ने सुबह करीब 10.45 बजे अपनी पत्नी, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को पांच मिनट का वीडियो संदेश शूट करके भेजा था। पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10.30 बजे पीड़ित की पत्नी अपने दो बच्चों के साथ रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर से बाहर गई थी। छत के पंखे से लटका हुआ पाए गए लाल चंद, पुलिस टीम ले गई अस्पताल दोपहर के आसपास घर लौटने पर उसने अपने पति को छत के पंखे से लटका हुआ पाया। उसने तुरंत अलार्म बजाया और अपने पड़ोसियों को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। बाद में एक पुलिस टीम पीड़ित को सेक्टर 16 के सरकारी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पिछले पांच साल से परेशान किए जाने का दावा, तीन लाख से अधिक जुर्माने की चर्चा सूत्रों ने बताया कि अपने वीडियो संदेश में लाल चंद ने दावा किया था कि उन्हें पिछले पांच साल से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए लगभग 3.05 लाख रुपये के अनावश्यक जुर्माने की भी बात कही। उन्होंने केयरटेकर और कंट्रोलर पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें कड़ी ड्यूटी सौंपी, जबकि वह एक दुर्घटना का शिकार थे और उनके एक पैर में लोहे की रॉड लगी हुई थी। Also Read Punjab Floods: विधायक और उनके समर्थकों पर काली बेईन और ब्यास पर बने धुस्सी बांध से छेड़छाड़ का आरोप, मामला दर्ज लाल चंद ने राजभवन के दो सीनियर को ठहराया खुदकुशी का जिम्मेदार एसपी (शहर) मृदुल ने कहा, “हमें लाल चंद द्वारा पंजाब राजभवन में अपने दो वरिष्ठों को दोषी ठहराने का वीडियो संदेश उनकी पत्नी से मिला है। मैसेज की जांच की जा रही है और पीड़ित की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हम सबूतों के मुताबिक कानूनी कार्रवाई करेंगे। पीड़िता का वीडियो संदेश सबूत के बराबर है। वीडियो में लाल चंद को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि “हम गवर्नर साहब सै तो काया मिलै, वो भी हमें सेक्रेटरी सै मिलनै नहीं देता।” Chandigarh University की छात्रा ने 60 लड़कियों का नहाते हुए वीडियो बनाकर किया वायरल, मचा कोहराम | Video कई सीनियर पुलिस अधिकारियों ने किया घर का दौरा, 19 साल से राजभवन में थे लाल चंद शिकायत करने वाली पीड़िता महिला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। उनके भाई रविवार को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। पीड़ित परिवार के पड़ोसियों में से एक ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, “लाल चंद पिछले 19 वर्षों से पंजाब राजभवन में काम कर रहे थे। कुछ साल पहले उन्हें सरकारी क्वार्टर आवंटित किया गया था। पुलिस ने सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच शुरू कर दी है। SHO पीएस 26, एएसपी ऐश्वर्या सिंह, डीएसपी पलक गोयल, एक फोरेंसिक टीम और अन्य सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित के घर का दौरा किया। दूसरे मामले में हाई कोर्ट के 43 वर्षीय चपरासी ने की खुदकुशी दूसरे मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 43 वर्षीय चपरासी ने शनिवार को सेक्टर 24 में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने परिवार के लिए छोड़े गए एक टेक्स्ट संदेश में अपनी मौत के लिए कुछ लोगों को दोषी ठहराया। पीड़ित की पहचान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निवासी मेहर सिंह के रूप में हुई। वह वर्तमान में उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के चपरासी के पद पर कार्यरत थे। हिमाचल में रहता है पीड़ित परिवार, पुलिस कर रही पड़ोसियों से भी पूछताछ सूत्रों ने बताया कि परिवार के एक सदस्य को भेजे गए संदेश में पीड़ित ने कुछ लोगों का नाम लेते हुए दावा किया कि उसने उनसे पैसे लिए थे और वापस भी लौटा दिए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “मेहर सिंह के परिवार के सदस्य ने अपने पड़ोसियों को बुलाया जिन्होंने दरवाजा अंदर से बंद पाया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो पीड़ित को रस्सी से लटका हुआ पाया। जीएमएसएच-16 में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित अपने पीछे पत्नी और बच्चों को छोड़ गया है, जो हिमाचल में रहते हैं।” पुलिस की ओर से आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की गई है। चंडीगढ़ सेक्टर 37 में सब्जी विक्रेता ने की आत्महत्या चंडीगढ़ सेक्टर 56 के 30 वर्षीय सब्जी विक्रेता विकास की लाश को शनिवार को सेक्टर 37 के पास एक पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि पीड़ित की पहचान उसके कपड़ों से बरामद दस्तावेजों के आधार पर की गई। पुलिस ने कहा कि फिलहाल इस मामले में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया है। इसके अलावा मौत के इस मामले में दुसरे एंगल से जुड़ी किसी भी बात से इनकार किया

