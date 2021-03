‘अल्लाह इंसानों की शक्ल ना दिखाए’…इन्हीं बातों को दोहरा कर अहमदाबाद के साबरमती नदी में छलांग लगाने वाली आयशा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जो वीडियो नजर आ रहा है उसमें आयशा नदी के पास बोट में नजर आ रही हैं। इस वीडियो में वो कहती हैं कि ‘ मेरा नाम आयशा है…मैं जो भी कुछ करने जा रही हूं अपनी मर्जी से कर रही हूं। इसमें किसी का दिमाग नहीं है। बस क्या कहें…ये समझ लीजिए कि खुदा की जिंदगी इतनी ही होती है। मुझे इतनी ही जिंदगी बहुत सुकून वाली मिली…और डियर डैड कब तक आप अपनों से लड़ेंगे…अब बस वी-ड्रॉ कर दो, नहीं करना है…आयशा लड़ाइयों के लिए नहीं बनी है…प्यार करते हैं आऱिफ से…उसे ज्यादा परेशान थोड़ी ना करेंगे…अगर उसे आजादी चाहिए तो ठीक है वो आजाद रहे…चलो अपनी जिंदगी तो यहीं तक है।

मैं खुश हूं कि मैं अब अल्लाह से मिलूंगी…उन्हें कहूंगी कि मुझसे गलती कहां हो गई…मां-बाप बहुत अच्छे मिले…दोस्त भी बहुत अच्छे मिले। पर शायद कहीं कमी रह गई। मुझमें या शायद तकदीर में…मैं खुश हूं…सुकून से जाना चाहती हूं अल्लाह से दुआ करती हूं कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए…एक चीज जरुर सीख रही हूं कि मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो…एक तरफा में कुछ हासिल नहीं होता है।

चलो कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी…प्रे करते हैं कि ये मुझे अपने आप में समा ले…और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना…मैं हवाओं की तरह हूं, बस बहना चाहती हूं और बहते रहना चाहती हूं..किसी के लिए नहीं रुकना,,,मैं खुश हूं आज के दिन मुझे जिस सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूं..बस काफी है थैंक्यू, मुझे दुआओं में याद करना,,,,क्या पता जन्नत मिले ना मिले…अलविदा

23 year old Ayesha releases this Video before Jumping in the #SabarmatiRiver #Ahmedabad! Just listen to this poignant misery of ill treatment at the hands of the In-Laws and a Ruthless Husband! Are We even Humans? When millions of Women are treated in such Tragic Fashion! pic.twitter.com/sPQf9za7Pp

