नाबालिग से रेप के आरोपियों को नंगाकर सड़क पर घुमाया

अरुणाचल प्रदेश में नाबालिग लड़की का रेप करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गुस्साई जनता ने पूरे शहर में नंगा करके घुमाया। इतना ही नहीं दोनों आरोपियों की पिटाई भी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को राज्य के अपर सियांग जिले के हेडक्वार्टर यिंगकियोंग के लोगों ने नाबालिग लड़की का रेप करने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा और उन्हें नंगा किया, फिर पूरे शहर में घुमाया। हालांकि बाद में दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस ने अब इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है और जांच शुरू कर दी गई है।

पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया जा चुका है। बताया जा रहा है कि चार लोगों ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया था। फिलहाल दो आरोपियों को जनता ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है तो वहीं दो की तलाश की जा रही है। पीड़िता ने अपने बयान में चार आरोपियों के शामिल होने की बात कही है।

Arunachal Pradesh: Rape accused shamed, paraded naked on the streets, 4 men accused of gangrape of a minor, 2 rape accused still at large, TIMES NOW’s Arindam shares more details pic.twitter.com/8uAqs0LFbX

