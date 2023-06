Bulandshahr Flogging: बुलंदशहर में सरेआम पिटाई के दो आरोपियों समेत सिर मुंडवाने वाला नाबालिग गिरफ्तार, दो और पुलिसकर्मी सस्पेंड

पीड़ित साहिल खान को 14 जून को कथित तौर पर एक पेड़ से बांध दिया गया, जमकर पीटा गया और उसका सिर मुंडवा दिया गया। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने उसे ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के लिए भी मजबूर किया।

कथित तौर पर पुलिस ने पीड़ित साहिल खान को 15 जून को उसके कब्जे से एक चाकू बरामद करने के बाद गिरफ्तार कर लिया और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने उस पर हमला किया, जबकि उसकी बहन ने कथित टॉर्चर का वीडियो देखने के बाद उनसे संपर्क किया था। (Photo- Twitter/@asadowaisi)

