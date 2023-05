फोन पर पिता से कहा था- घर आकर साथ खाना खाएंगे, प्रगति मैदान टनल में हुआ एक्सीडेंट, 15 मिनट तक बहता रहा खून, नहीं था नेटवर्क

राजन के सिर से खून बह रहा था। लोग PCR को फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे मगर टनल में नेटवर्क नहीं था।

प्रतीकात्मक तस्वीर (express)

प्रगति मैदान टनल में सोमवार रात एक हादसा हो गया। जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। युवक का नाम राजन राय है। राजन को गंभीर चोटें लगीं थीं। उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। आस-पास मौजूद लोग PCR को फोन करने की लगातार कोशिश कर रहे थे मगर फोन नहीं लग रहा था। प्रगति मैदान टनल में मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। परिजनों का कहना है कि अगर फोन लग जाता तो उनके बेटे की जान बच सकती थी।

