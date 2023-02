छात्रों के दो गुटों के बीच हुए झगड़े में 12वीं के छात्र की चाकू घोंप कर हत्या

कालकाजी थाना क्षेत्र में 12वीं के एक छात्र की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर। ( फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस )।

घटना की जानकारी पुलिस को सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल हंसराज सेठी पार्क के पास पहुंची तो पता चला कि कालकाजी स्कूल नंबर-2 में पढ़ने वाले छात्र गुटों में मारपीट हुई थी। घायल छात्र को पूर्णिमा सेठी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पहुंचने पर पुलिस को पता चला की छात्र की मौत हो गई है। छात्र की पहचान जेजे कैंप ओखला निवासी मोहन उर्फ मनिया (18) के तौर पर की गई। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि एक लड़की से बातचीत करने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने बताया कि फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों ने बताया कि मोहन की बहन की शादी भी 6 फरवरी को होनी है, जिसकी तैयारी भी घर पर चल रही थी। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त ईशा पांडेय ने बताया कि मोहन अपने परिवार के साथ जेजे कैंप, ओखला फेस-2 में रहता था। वह कालकाजी स्थित स्कूल नंबर-2 में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। सोमवार दोपहर में पुलिस को सूचना मिली थी कि दो छात्र गुटों के बीच हंस सेठी पार्क के पास लड़ाई हो रही है। एक छात्र पर चाकू से वार किया गया है। घायल हालत में उसे अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस को पता चला कि हमला करने वाले छात्र भी उसी स्कूल में 12वीं में ही पढ़ते हैं। पुलिस ने बताया कि पहले हत्या की कोशिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जब इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया तो हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमला करने वाले छात्रों की पहचान कर उनकी तलाश करने में जुटी है। वहीं, मोहन के चाचा अमित ने बताया कि आगामी 6 फरवरी को ही उनकी भतीजी कि शादी है। पूरा परिवार शादी कि तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में इकलौते भाई की हत्या ने शादी के उल्लास को मातम में बदल दिया है, जिस घर में एक सप्ताह बाद बारात आना थी, उसके स्वागत की तैयारी चल रही थी। अब वहां से अर्थी ले जाई जा रही है। मासूम के साथ आत्महत्या करने जा रही महिला को पुलिस ने बचाया नई दिल्‍ली: आदर्श नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला मंगलवार को अपने नौ महीने के बच्चे के साथ आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गई। हालांकि, 19 साल की महिला ने यह कदम उठाने से पहले अपनी मां को फोन कर बताया कि वह नौ महीने के बेटे साथ आत्महत्या करने वाली है। इसकी जानकारी पुलिस को दोपहर करीब 12:00 बजे मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने महिला की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरडब्लूए और मार्केट एसोसिएशन के अलावा स्थानीय लोगों, तकनीकी सर्विलांस की मदद से आखिरकार महिला और बच्चे को वक्त पर इलाके से खोज निकला। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह अपने जीवन से निराश हो चुकी है। घरेलू कलह से परेशान है। इस कारण वह आत्महत्या करने के लिए बच्चे के साथ घर से निकली थी। बाद में पुलिस ने उसकी काउंसलिंग करवा कर परिजनों के हवाले कर दिया। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने मंगलवार को बताया कि दोपहर करीब 12:00 बजे महिला की मां ने फोन कर बताया कि उनकी बेटी अपने नौ महीने के बच्चे के साथ आत्महत्या करने के लिए जा रही है। इसके लिए उसका पति जिम्मेदार है। सूचना मिलने पर पुलिस ने महिला के ससुराल वालों से संपर्क किया तो पता चला कि वह घर से निकल गई है। पुलिस ने महिला की तलाश में आरडब्लूए, मार्केट एसोसिएशन, स्थानीय लोगों से संपर्क साधा और वाट्सऐप नंबर पर महिला के फोटो भेज कर उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि एक महिला नाले के पास पार्क में देखी गई है। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और महिला और उसके बच्चे को ऐसा कदम उठाने से रोक लिया।

