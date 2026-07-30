हरियाणा के यमुनानगर जिले में 11 साल की दुष्कर्म पीड़िता ने बुधवार को सिविल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। अधिकारियों ने बताया कि प्रसव सामान्य तरीके से हुआ और जच्चा-बच्चा दोनों की हालत स्थिर है। यमुनानगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. जतींद्र सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मां और बच्ची को दो-तीन दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है, पीड़िता पांचवी कक्षा की छात्रा है।

उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल नाबालिग और उसकी बच्ची डॉक्टरों की निगरानी में हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची के परिवार ने नवजात को बाल कल्याण समिति को सौंपने की सहमति दे दी है।

कैसे सामने आई जानकारी?

बच्ची के गर्भवती होने की बात इस साल मई में तब सामने आई, जब उसने स्कूल में अचानक पेट में तेज दर्द होने की शिकायत की। बच्ची के परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसके सात महीने की गर्भवती होने की पुष्टि की। इसके बाद परिजनों ने छछरौली थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि छछरौली में एक दवा कंपनी में चालक के तौर पर काम करने वाला व्यक्ति नवंबर 2025 से बच्ची का यौन उत्पीड़न कर रहा था।

गर्लफ्रेंड से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाया शख्स, होटल में बुक किया कमरा, घरवालों से मांगी माफी और कहा- उसे खबर दे देना

परिजन का आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया, तो वह उसे जान से मार डालेगा। आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी का ZEN Z अंदाज हुआ वायरल, ‘मित्रों’नहीं ‘फ्रेंड्स’… दो मिनट 55 सेकंड वाले सेल्फी वीडियो की चर्चा

23 जुलाई 2026 की रात 11:52 बजे सीजेपी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में था। इससे ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में महत्वपूर्ण संदेश था मगर इसे किसी स्टूडियो में प्रोफेशनल तरीके से नहीं बल्कि मोबाइल के पोर्ट्रेट सेल्फी वीडियो मोड में शूट किया गया था और अधिक पढ़ें…