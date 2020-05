India Lockdown, Case aganist Singer Sidhu Moosewala: लॉकडाउन के बीच यह मशहूर गायक पुलिस वालों के साथ दनादन गोलियां बरसा रहा था। अब गायक और पुलिसवालों सभी पर एक साथ कड़ी कार्रवाई की गई है। गन कल्चर को बढ़ावा देने की वजह से विवाद में रहे मशहूर गायक Sidhu Moosewala का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि Sidhu Moosewala कुछ पुलिस वालों के साथ शूटिंग रेंज मे मौजूद हैं और दनादन निशाना लगा रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि इस दौरान कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी वहां खड़े हैं। एक पुलिस कर्मी Sidhu Moosewala को ट्रेनिंग दे रहा है निशाना टारगेट पर कैसे लगेगा और बंदूक को कैसे पकड़ना है?। इसके बाद Sidhu Moosewala रायफल से कई गोलियां दागता है।

बताया जा रहा है कि यह वीडियो संगरूर के बदबार गांव में बने एक शूटिंग रेंज का है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने वहां के डीएसपी दलजीत सिंह विक्र को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। दलजीत सिंह के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा उस वक्त वहां मौजूद पांच पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है।

Punjab Police has booked “controversial” Punjabi singer #SidhuMoosewala & 5 cops after a video showing the singer shooting at a firing range went viral on social media.#Moosewala pic.twitter.com/Vv8foza4SC

— Prateek Sharma (@bornrajaa) May 4, 2020