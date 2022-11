रूस की चाल

वैश्विक खाद्य निर्यात समझौते से रूस का अचानक अलग हटना यह संकेत है कि रूस इस युद्ध से अलग-थलग पड़ता जा रहा है।

पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन में रूसी हमले बढ़े हैं (फोटो सोर्स: Reuters )

