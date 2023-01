विनाश का नशा

आज कल ग्रामीण से लेकर शहरी हर जगह बीड़ी, सिगरेट, दारू, चरस सब आम बात हो गई है। न भविष्य की चिंता है, न वर्तमान से मतलब। हाथ में फोन और सुबह से रात तक रील्स देखने का शौक। यह सब देखना मैं गलत नहीं मानती, लेकिन इससे बाहर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं।

NCB Seized Drugs: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए (Photo- File)

पढें चौपाल (Chopal News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram