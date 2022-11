मानवता के लिए

कोरोना संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के अलावा चीन-ताइवान जैसी विकट स्थितियों के बीच जी-20 सम्मेलन का व्यवस्थित ढंग से संपन्न होना राहत की बात है!

जी20 सम्मेलन में पीएम मोदी (फोटो- एएनआई)

