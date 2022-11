कैद हुई चिड़िया

अब सौ फीसदी यकीन होने लग गया है कि 2006 में शुरू किया गया ट्विटर साल 2022 के खत्म होते-होते कहीं बंद न हो जाए।

Twitter Lays Off Employees In India: (फोटो सोर्स: ANI)

पढें चौपाल (Chopal News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram