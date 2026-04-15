छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में मंगलवार को वेदांता के पावर प्लांट में एक बड़े धमाके में कम से कम 14 वर्कर मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना पर वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, ‘छत्तीसगढ़ के सिंघतिराई प्लांट में हुए इस बहुत दुखद हादसे से मैं बहुत दुखी हूं।’

अनिल अग्रवाल ने अपनी X (Twitter) पोस्ट में कहा, ‘इस घटना में प्रभावित हर व्यक्ति मेरे परिवार का हिस्सा है। आपके आंसू मेरे हैं, आपका दर्द मेरा अपना है।’ अग्रवाल ने कहा, ‘हम हर तरह से आपके साथ हैं। मामले की पूरी जांच चल रही है। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।’

Deeply saddened by the tragic accident at the Singhitarai plant in Chhattisgarh.



Everyone affected is my family. Your tears are mine. Your pain is mine.



Our full support, in every way, is with you.



A full investigation is underway. All due processes will be followed. No… — Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) April 14, 2026

अभी तक मरने वालों की संख्या

समाचार एजेंसी ANI को सक्ती एसपी प्रफुल ठाकुर ने बताया, “वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ट्यूबों में विस्फोट हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया और तुरंत टीम मौके पर भेजी गई। सबसे पहले घायलों को पास के रायगढ़ अस्पतालों में भेजा गया, कुछ को अन्य अस्पतालों में भेजा गया। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं।”

मुआवजे का ऐलान

कंपनी मैनेजमेंट ने मरने वालों के परिवारों को 35 लाख रुपये, घायलों को 15 लाख रुपये, उनके इलाज का खर्च उठाने और हर मरने वाले मजदूर के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति जताई है। राज्य सरकार ने भी अलग से मुआवजे का ऐलान किया है।

पीएम मोदी ने भी की अनुग्रह राशि की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ बॉयलर ब्लास्ट में मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की।

कैसे हुआ हादसा?

समाचार एजेसी PTI को अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट बॉयलर सिस्टम से जुड़ी एक स्टीम-कैरिंग ट्यूब में हुआ। हालांकि, अभी भी यह पता नहीं चला है कि धमाका क्यों हुआ।

जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक डिस्ट्रिक्ट अधिकारी ने बताया कि पाइपलाइन फटने के बाद “लगभग 600 डिग्री टेम्परेचर वाली सुपरहीटेड स्टीम” वर्कर्स पर गिरी। दोपहर करीब 2:30 बजे कुछ लोग लंच कर रहे थे, तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ और चारों ओर घना धुआं फैल गया।”

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कच्चे माल की लागत में भारी बढ़ोतरी के बावजूद सरकारी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखे हुए हैं जिसके कारण पेट्रोल पर नुकसान बढ़कर 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर हो गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…