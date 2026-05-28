सैलरीड टैक्सपेयर सिर्फ एक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म तक ही सीमित नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कमाई गई आय के प्रकार के आधार पर वे चार ITR फॉर्म (आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3, या आईटीआर-4) में से किसी का भी इस्तेमाल करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

सही आईटीआर फॉर्म चुनना जरूरी है, क्योंकि गलत फॉर्म चुनने से बेवजह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जैसे कि सेक्शन 139(9) के तहत ‘डिफेक्टिव रिटर्न’ के नोटिस मिलना, रिफंड में देरी होना या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ज्यादा बारीकी से जांच-पड़ताल किया जाना।

हालांकि, आईटीआर-1 उन वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म है जिनकी इनकम और कमाई सीधी-सादी है और 50 लाख रुपये तक है, लेकिन जिन लोगों को कैपिटल गेन्स, विदेशी संपत्ति, बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम या ‘प्रिज़म्प्टिव टैक्सेशन स्कीम’ के तहत इनकम होती है, उन्हें शायद किसी दूसरे फॉर्म को चुनना पड़ सकता है।

सिर्फ जल्दी रिफंड पाने की जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करना महंगा पड़ सकता है, अगर रिटर्न अधूरा हो या गलत कैटेगरी के तहत फाइल किया गया हो।

वेतनभोगी टैक्सपेयर्स को कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनना चाहिए?

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, CA (डॉ.) सुरेश सुराना के अनुसार, यहां कुछ मुख्य शर्तें दी गई हैं जो वेतनभोगी टैक्सपेयर्स को यह तय करने में मदद कर सकती हैं कि AY 2026-27 के लिए उन पर कौन सा ITR फॉर्म लागू होता है।

ITR-1 (सहज): सीधी-सादी सैलरी इनकम वाले मामलों के लिए

ITR-1 उन निवासी व्यक्तियों के लिए है जिनकी इनकम काफी सीधी-सादी होती है। आप आम तौर पर ITR-1 का इस्तेमाल तब कर सकते हैं, जब आपकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक हो, आप सैलरी या पेंशन से इनकम कमाते हों, आपके पास दो हाउस प्रॉपर्टी तक से इनकम हो, आपके पास दूसरे सोर्स से इनकम हो, जैसे बैंक इंटरेस्ट या फैमिली पेंशन, खेती से इनकम 5,000 रुपये तक हो, सेक्शन 112A के तहत लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स 1.25 लाख रुपये तक हों।

आप ITR-1 का इस्तेमाल तब नहीं कर सकते-

जब आपके पास बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम, अनुमानित बिजनेस , विदेशी एसेट्स हों या विदेशी इनकम, किसी कंपनी के डायरेक्टर हों, लॉटरी या घुड़दौड़ से जीती हुई रकम हो।

ITR-2: ज्यादा मुश्किल इनकम वाले सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए

ITR-2 तब सही रहता है, जब आप सैलरी कमाते हैं, लेकिन आपके पास दूसरे तरह की इनकम भी हो, जिसकी वजह से ITR-1 लागू नहीं होता। यह तब लागू हो सकता है, जब आपके पास शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी वगैरह से कैपिटल गेन्स हों। आपके पास विदेशी एसेट्स हों या विदेशी इनकम हो। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हों और आपके पास कई हाउस प्रॉपर्टीज़ से इनकम हो। आपको पिछले सालों के नुकसान या आगे ले जाए गए नुकसान की रिपोर्ट करनी हो। ITR-2, देश में रहने वाले और देश के बाहर रहने वाले, दोनों तरह के लोगों के लिए उपलब्ध है।

आप ITR-2 का इस्तेमाल तब नहीं कर सकते –

आपके पास बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम हो या अनुमानित बिज़नेस इनकम हो तो आप ITR-2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

ITR-3: अगर आपके पास बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम भी हो

ITR-3 उन लोगों या HUFs (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है, जो बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं। इसमें कैपिटल गेन्स, विदेशी एसेट्स, कई हाउस प्रॉपर्टीज और आगे ले जाए गए नुकसान की रिपोर्ट करने की सुविधा भी मिलती है।

ITR-4 (सुगम)

ITR-4 उन लोगों, HUFs और कुछ खास फर्मों के लिए है, जो अनुमानित टैक्स का विकल्प चुनते हैं। आप ITR-4 का इस्तेमाल तब कर सकते हैं, जब आपकी सैलरी या पेंशन से इनकम हो, आपके पास दो हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 112A के तहत लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स 1.25 लाख रुपये तक हों।

इसके अलावा, आपकी खेती से इनकम 5,000 रुपये तक हो आपकी प्रोफेशन से कुल टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपये तक हो (कुछ खास मामलों में 75 लाख रुपये तक) या प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत बिज़नेस से इनकम 2 करोड़ रुपये तक हो (कुछ खास मामलों में 3 करोड़ रुपये तक)।

यह तब काम आ सकता है, जब आप सैलरी पर काम करते हों, लेकिन साथ ही प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत फ्रीलांस या बिज़नेस से भी इनकम करते हों।

आम तौर पर इसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत बिज़नेस से इनकम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत प्रोफेशन से इनकम, सैलरी या पेंशन से इनकम, दो हाउस प्रॉपर्टी तक से इनकम, और दूसरे सोर्स जैसे कि इंटरेस्ट से इनकम शामिल होती है।

लेकिन, अगर आपके पास विदेशी एसेट्स, विदेशी इनकम, लॉटरी से इनकम, किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप, या कैरी-फॉरवर्ड लॉस हैं, तो आप ITR-4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

अगर आप गलत ITR फॉर्म भर देते हैं, तो क्या होगा?

सही फॉर्म चुनना सही कंप्लायंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर गलत फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो टैक्सपेयर्स को सेक्शन 139(9) के तहत ‘डिफेक्टिव रिटर्न’ का नोटिस मिल सकता है, रिफंड प्रोसेस होने में देरी हो सकती है, TDS क्रेडिट में गड़बड़ी हो सकती है, रिटर्न को रिवाइज या दोबारा फाइल करने की जरूरत पड़ सकती है और भविष्य में जांच का सामना करना पड़ सकता है।

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ITR फाइल करते समय कई सीनियर सिटिजन यह सोचकर कुछ इनकम सोर्स छिपा देते हैं कि उस पर पहले ही TDS कट चुका है या कुल टैक्स देनदारी शून्य है। लेकिन यही गलती बाद में इनकम टैक्स विभाग के नोटिस की वजह बन सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…