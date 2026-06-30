प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक (Yes Bank) ने अपनी पूंजी (Capital) मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बैंक के बोर्ड ने अलग-अलग माध्यमों से 16,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दी है।

इसके तहत बैंक इक्विटी शेयर जारी कर 7500 करोड़ रुपये तक और डेट सिक्योरिटीज जारी कर 8500 करोड़ रुपये तक जुटा सकेगा। हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में कुल इक्विटी डाइल्यूशन (मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी में कमी) 10% से अधिक नहीं होगी।

ऐसे में सवाल उठता है कि इक्विटी शेयर और डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? आइए आसान भाषा में समझते हैं…

Yes Bank क्या करने जा रहा है?

Yes Bank के बोर्ड ने दो अलग-अलग माध्यमों से पूंजी जुटाने की मंजूरी दी है।

इक्विटी शेयर जारी कर 7,500 करोड़ रुपये तक जुटाए जाएंगे।

भारतीय या विदेशी मुद्रा में डेट सिक्योरिटीज जारी कर 8,500 करोड़ रुपये तक जुटाए जाएंगे।

क्या होते हैं इक्विटी शेयर?

इक्विटी शेयर को आसान भाषा में समझें तो ये किसी कंपनी में हिस्सेदारी (Ownership) का प्रमाण होते हैं। जब कोई कंपनी पैसा जुटाना चाहती है, तो वह आम लोगों को अपने शेयर बेचती है। यह कंपनी के लिए लंबे समय तक पूंजी जुटाने का एक तरीका है और इन शेयरों को कंपनी बाद में वापस नहीं खरीदती (जब तक कोई विशेष योजना न हो)।

इक्विटी शेयर खरीदने वाले निवेशक कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। उन्हें कंपनी की बैठकों में वोट देने का अधिकार, कंपनी के मुनाफे पर डिविडेंड पाने का अधिकार और कंपनी बंद होने की स्थिति में बची हुई संपत्ति पर दावा करने का अधिकार मिलता है।

इक्विटी शेयर की कीमत को अलग-अलग तरीकों से बताया जाता है, जैसे अंकित मूल्य (Nominal Value), सममूल्य (Face Value) और बही मूल्य (Book Value)।

क्या होती हैं डेट सिक्योरिटीज?

डेट सिक्योरिटीज ऐसे वित्तीय साधन होते हैं, जिनके जरिए कंपनियां, सरकार या अन्य संस्थाएं निवेशकों से उधार लेकर पैसा जुटाती हैं। इन्हें फिक्स्ड इनकम निवेश भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें निवेशकों को तय दर पर नियमित ब्याज मिलता है और अवधि पूरी होने पर उनकी मूल राशि वापस कर दी जाती है।

डेट सिक्योरिटीज में मुख्य रूप से बॉन्ड और डिबेंचर शामिल होते हैं। इनमें निवेश करने वाले व्यक्ति कंपनी या सरकार के मालिक नहीं बनते, बल्कि उन्हें केवल उधार देने वाले की तरह माना जाता है। यही वजह है कि इनमें आमतौर पर इक्विटी शेयरों की तुलना में जोखिम कम होता है, लेकिन संभावित रिटर्न भी सीमित रहता है।

यस बैंक शेयर प्राइस

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कंपनी का शेयर 2.83% की गिरावट के साथ 24.40 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 76,519.32 करोड़ रुपये है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर 25.77 रुपये और 52 सप्ताह का निचला स्तर 17.19 रुपये है।

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केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स और ब्याज आय पर कर को खत्म करने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है।

इसके बाद Government Securities (G-Sec) एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। लेकिन आखिर Government Securities क्या होती हैं और सरकार इनके जरिए पैसा कैसे जुटाती है? आइए आसान भाषा में समझते हैं…

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