Yes Bank-DHFL Fraud: सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 415 करोड़ की संपत्ति जब्‍त

Yes Bank DHFL Scam, Yes Bank-DHFL Fraud Case, Sanjay Chhabria, Avinash Bhosale in DHFL-Yes Bank Case News: ईडी ने 3 अगस्त को यस बैंक- डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में अभी तक 1,827 करोड़ रुपए की कुल कुर्की की है।

भारत के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामले में दो बिल्‍डरों की संपत्ति कुर्क (फाइल फोटो)

