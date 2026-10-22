बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को पुणे के डेवलपर अविनाश भोसले को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने यस बैंक-DHFL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पुणे और नागपुर में 25 करोड़ रुपये की दो जमीनों को जब्त करने के फैसले को रद्द कर दिया है।

इन संपत्तियों की कीमत क्रमशः 14.65 करोड़ रुपये और 15.52 करोड़ रुपये है। ईडी ने साल 2022 में इन संपत्तियों को तब जब्त किया था, जब वह भोसले और उनके ABIL ग्रुप से जुड़ी कंपनियों को कथित तौर पर अपराध से मिली रकम की जांच कर रही थी।

भोसले ने ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत बने अपीलीय न्यायाधिकरण के 1 अप्रैल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने ईडी की कुछ अस्थायी कुर्की को तो रद्द कर दिया था, लेकिन इन दो संपत्तियों की कुर्की को बरकरार रखा था।

भोसले की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने इन संपत्तियों की कुर्की जारी रखने का विरोध किया। हाई कोर्ट ने पाया कि इन संपत्तियों की कुर्की जारी रखने का कोई आधार नहीं है।

इन संपत्तियों में पुणे में 6,143 वर्ग मीटर की एक जमीन शामिल है, जो ‘समित रियल्टी’ के नाम पर है और इसकी कीमत 14.65 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, नागपुर में 20,200 वर्ग फुट की एक जमीन है, जिसकी कीमत 15.52 करोड़ रुपये है और यह उनकी पत्नी गौरी भोसले के नाम पर है।

अगस्त 2022 में ईडी ने भोसले और उनके ABIL ग्रुप से जुड़ी कई संपत्तियों को जब्त किया था। इनमें मुंबई में 102.8 करोड़ रुपये का एक डुप्लेक्स फ्लैट, पुणे में 14.65 करोड़ रुपये और 29.24 करोड़ रुपये की दो जमीनें, तथा नागपुर में 15.52 करोड़ रुपये और 1.45 करोड़ रुपये की दो जमीनें शामिल थीं।

केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, भोसले और उनकी कंपनियों (जिनमें निबोध रियल्टी एलएलपी और एबीIL डेयरी शामिल हैं) को कथित तौर पर अपराध से प्राप्त कुल 164.64 करोड़ रुपये मिले थे।

पीठ ने टिप्पणी की, “हमें यह समझ नहीं आ रहा है और न ही ईडी के विशेष वकील यह समझा पाए हैं कि किसी बैंक और एक कॉर्पोरेट इकाई के बीच सामान्य व्यावसायिक कामकाज के तहत किए गए आधिकारिक बैंक लेन-देन को अपराध से प्राप्त राशि कैसे माना जा सकता है और इस आधार पर इसे मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध कैसे कहा जा सकता है।”

हाई कोर्ट ने ईडी के निष्कर्ष को “पूरी तरह से आधारहीन” करार देते हुए कहा कि 12 अप्रैल 2018 को लोन बांटे जाने से पहले, कंसल्टेंसी समझौतों के तहत डीएचएफएल (DHFL) द्वारा भोसले को दी गई रकम को अपराध से प्राप्त राशि से नहीं जोड़ा जा सकता।

एबीआईएल के संबंध में, अदालत ने कहा कि हर लेन-देन “स्वतंत्र” था, जिसमें एक “स्वतंत्र कॉर्पोरेट इकाई” शामिल थी और इनमें से कोई भी लेन-देन गैर-कानूनी नहीं था। अदालत को इनके बीच कोई संबंध नहीं मिला।

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