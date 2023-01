Yamaha Fascino 125: 1 लीटर पेट्रोल पीकर 68 km, दौड़ता है यामाहा फसीनो, 21 हजार देकर ले जा सकते हैं घर, ये रहा प्लान

Yamaha Fascino 125 Down Payment प्लान में आप इस स्कूटर को 77 हजार रुपये एक साथ खर्च किए बिना घर ले जा सकते हैं।

Yamaha Fascino 125 में डिस्क और ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। (फोटो- YAMAHA)

Hybrid Technology की का इस्तेमाल कार सेक्टर के साथ साथ टू व्हीलर सेक्टर में भी तेजी से बढ़ रहा है जिसमें कंपनियों द्वारा अपने स्कूटर को हाइब्रिड तकनीक से लैस किया जा रहा है। बाजार में मौजूद हाइब्रिड टू व्हीलर की रेंज में हम बात कर रहे हैं यामाहा फसीनो 125 (Yamaha Fascino 125) के बारे में जो अपने स्टाइलिश डिजाइन और फीचर्स के अलावा माइलेज के लिए पसंद किया जाता है। यामाहा फसीनो 125 (Yamaha Fascino 125) की कंप्लीट डिटेल में आप जानेंगे इस स्कूटर की कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के साथ आसान फाइनेंस प्लान की कंप्लीट डिटेल। Yamaha Fascino 125 ऑन रोड और एक्स शोरूम कीमत यहां हम यामाहा फसीनो 125 के बेस मॉडल की बात कर रहे हैं जिसकी एक्स शोरूम कीमत (दिल्ली) 77,100 रुपये है और ये कीमत ऑन रोड होने के बाद 89,454 रुपये हो जाती है। Yamaha Fascino 125 फाइनेंस प्लान यामाहा फसीनो को खरीदने के लिए अगर आपके पास 90 हजार रुपये का बजट है तो ठीक है वरना आप यहां बताए जा रहे फाइनेंस प्लान के जरिए ये स्कूटर 21 हजार रुपये देकर भी घर ले जा सकते हैं। Also Read Bajaj Chetak Electric Scooter: जानें कीमत, रेंज, टॉप स्पीड, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल ऑनलाइन फाइनेंस प्लान की डिटेल बताने वाले कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर आपके पास 21 हजार रुपये हैं तो बैंक इस स्कूटर के लिए आपको 68,454 रुपये का लोन अमाउंट जारी कर सकता है। इस लोन पर बैंक 9.7 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लेगा। लोन जारी होने के बाद आपको 21 हजार रुपये Yamaha Fascino 125 की डाउन पेमेंट के लिए जमा करने होंगे और उसके बाद हर महीने 2,199 रुपये की मंथली ईएमआई जमा करनी होगी। फाइनेंस प्लान की कंप्लीट डिटेल जानने के बाद आप Yamaha Fascino 125 के इंजन, माइलेज और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में जान लीजिए। Also Read Bajaj Platina 110 Vs TVS Radeon: कम कीमत में कौन सी बाइक देगी लंबी माइलेज के साथ ज्यादा सेफ्टी, 4 प्वाइंट पढ़कर खुद करें फैसला Yamaha Fascino 125 इंजन और ट्रांसमिशन यामाहा फसीनो 125 में कंपनी ने 8.2 पीएस की पावर और 10.3 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर का ट्रांसमिशन ऑटोमैटिक है। Yamaha Fascino 125 1 लीटर पेट्रोल पर कितना चलता है यामाहा फसीनो 125 की माइलेज 68.75 किलोमीटर प्रति लीटर है जिसे ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है।

