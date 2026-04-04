दुनिया भर में हाई नेटवर्थ वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फोर्ब्स की 2026 अरबपतियों की सूची के मुताबिक, दुनिया के 80 देशों और क्षेत्रों में कुल 3,428 अरबपति हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन अरबपतियों में से आधे से ज्यादा यानी करीब 51% सिर्फ तीन देशों में रहते हैं।

इस देश में सबसे ज्यादा अरबपति

अब भी अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। असल में, दुनिया के 20 सबसे अमीर लोगों में से 15 वहीं रहते हैं। 2026 में अमेरिका में 106 नए अरबपति जुड़े, जिससे कुल अरबपतियों की संख्या 989 हो गई। कुल मिलाकर उनकी कुल नेट वर्थ 8.4 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अमेरिका में रहते हैं।

कौन सा देश है दूसरे नंबर पर?

चीन दूसरे नंबर पर है, जहां 539 अरबपति हैं, जिनकी कुल दौलत 2.2 ट्रिलियन डॉलर है, जो पिछले साल के 500 बिलियन डॉलर से काफी ज्यादा है। इस साल फोर्ब्स लिस्ट में रिकॉर्ड संख्या में चीनी नागरिक भी शामिल हुए।

देश ने 2023 के अपने 495 अरबपतियों के रिकॉर्ड को पार कर लिया, जिसका मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में ग्रोथ है।

जबकि टॉप दस देशों में से ज्यादातर ने ग्लोबल अरबपतियों के हब के तौर पर अपनी जगह बनाए रखी।

2026 में ग्लोबल बिलियनेयर हब के तौर पर भारत की रैंक क्या है?

दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक भारत बिलियनेयर्स के मामले में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है।

इस साल की लिस्ट में कुल मिलाकर लगभग 229 भारतीय हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर है, जो 2023 में 941 बिलियन डॉलर से ज्यादा है।

दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनेयर्स वाले टॉप 10 देश | 2026 एडिशन

2026 में 80 देशों और इलाकों में कम से कम एक बिलियनेयर नागरिक था; नीचे वे 10 देश दिए गए हैं जिनमें सबसे ज्यादा बिलियनेयर्स हैं।

रैंक देश अरबपतियों की संख्या कुल संपत्ति (नेट वर्थ) सबसे अमीर व्यक्ति संपत्ति 1 अमेरिका 989 8.4 ट्रिलियन डॉलर एलन मस्क 839 अरब डॉलर 2 चीन 539 2.2 ट्रिलियन डॉलर झांग यिमिंग 69.3 अरब डॉलर 3 भारत 229 1 ट्रिलियन डॉलर मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर 4 जर्मनी 212 1 ट्रिलियन डॉलर डाइटर श्वार्ज 67.2 अरब डॉलर 5 रूस 147 649 अरब डॉलर अलेक्सी मोरदाशोव और परिवार 37 अरब डॉलर 6 इटली 89 483 अरब डॉलर जियानकार्लो देवासिनी 89.3 अरब डॉलर 7 कनाडा 82 457 अरब डॉलर चांगपेंग झाओ 110 अरब डॉलर 8 हांगकांग* 71 420 अरब डॉलर रॉबिन जेंग 53.2 अरब डॉलर 9 ब्राज़ील 70 265 अरब डॉलर एडुआर्डो सावेरीन 35.9 अरब डॉलर 10 ताइवान 66 245 अरब डॉलर टेरी गू 15.3 अरब डॉलर

सोर्स: फोर्ब्स ग्लोबल बिलियनेयर्स लिस्ट (1 मार्च 2026)

*हांगकांग चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र (Autonomous Territory) है।

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