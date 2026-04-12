दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में अभी भले ही ज्यादातर पुरुष ही हैं, लेकिन महिलाएं धीरे-धीरे इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार, दुनिया के 3,428 अरबपतियों में से 481 महिलाएं हैं, जो इस रैंकिंग का 14% हिस्सा हैं। यह पिछले साल के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी है। पिछले साल इस लिस्ट में 406 महिलाओं के नाम थे, जो कुल लिस्ट का 13.4 प्रतिशत था।

दुनिया की सबसे अमीर महिलाएं

दुनिया की सबसे अमीर महिला का खिताब एलिस वाल्टन के नाम है। एलिस की अनुमानित संपत्ति अब 134 अरब डॉलर है। वाल्टन के बाद फ्रांसीसी कॉस्मेटिक्स कंपनी L’Oréal की वारिस फ्रांकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स और अमेरिकी समाजसेवी जूलिया कोच का नंबर आता है; इनकी अनुमानित संपत्ति क्रमशः 100 अरब डॉलर और 81.2 अरब डॉलर है।

चौथे नंबर पर आइरिस फोंटबोना हैं, जिनकी संपत्ति 52.6 अरब डॉलर है और जैकलीन 49.1 अरब डॉलर के साथ पांचवें नंबर पर है। दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं में से एकमात्र ‘सेल्फ-मेड’ उद्यमी स्विट्ज़रलैंड की शिपिंग टाइकून राफेला अपोंटे-डायमंड हैं। 44.5 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ छठे नंबर पर है।

दुनिया की 7वीं सबसे अमीर महिला है ये भारतीय

भारत में सावित्री जिंदल सबसे अमीर महिला का खिताब अपने पास बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी अनुमानित नेट वर्थ 39.1 बिलियन डॉलर है। वह देश के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में तीसरे स्थान पर हैं, दुनिया भर में सातवीं सबसे अमीर महिला हैं और ग्लोबल टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय महिला हैं।

सावित्री जिंदल एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य की देखरेख करती हैं, जो स्टील, एनर्जी, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है, इस साम्राज्य की नींव मूल रूप से उनके दिवंगत पति और जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओ.पी. जिंदल ने रखी थी।

दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाएं

रैंकनामकुल संपत्तिउम्रकमाई का स्रोतदेश
1एलिस वॉल्टन134 अरब डॉलर76 सालवॉलमार्टअमेरिका
2फ्रांस्वा बेटनकोर्ट मेयर्स और परिवार100 अरब डॉलर72 साललॉरियलफ्रांस
3जूलिया कोच और परिवार81.2 अरब डॉलर63 सालकोच इंडस्ट्रीजअमेरिका
4आइरिस फॉन्टबोना और परिवार52.6 अरब डॉलर83 सालखनन (माइनिंग)चिली
5जैकलीन मार्स49.1 अरब डॉलर86 सालकैंडी और पालतू जानवरों का खानाअमेरिका
6राफाएला अपोंटे-डायमंट44.5 अरब डॉलर80 सालशिपिंगस्विट्जरलैंड
7सावित्री जिंदल और परिवार39.1 अरब डॉलर75 सालस्टील और इंफ्रास्ट्रक्चरभारत
8मिरियम एडेलसन और परिवार37.5 अरब डॉलर80 सालकैसीनोअमेरिका
9एबिगेल जॉनसन33.2 अरब डॉलर64 सालफिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्सअमेरिका
10झेंग शुलियांग और परिवार33.2 अरब डॉलर80 सालएल्यूमिनियम प्रोडक्ट्सचीन

सोर्स – फोर्ब्स

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