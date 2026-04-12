दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में अभी भले ही ज्यादातर पुरुष ही हैं, लेकिन महिलाएं धीरे-धीरे इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार, दुनिया के 3,428 अरबपतियों में से 481 महिलाएं हैं, जो इस रैंकिंग का 14% हिस्सा हैं। यह पिछले साल के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी है। पिछले साल इस लिस्ट में 406 महिलाओं के नाम थे, जो कुल लिस्ट का 13.4 प्रतिशत था।

दुनिया की सबसे अमीर महिलाएं

दुनिया की सबसे अमीर महिला का खिताब एलिस वाल्टन के नाम है। एलिस की अनुमानित संपत्ति अब 134 अरब डॉलर है। वाल्टन के बाद फ्रांसीसी कॉस्मेटिक्स कंपनी L’Oréal की वारिस फ्रांकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स और अमेरिकी समाजसेवी जूलिया कोच का नंबर आता है; इनकी अनुमानित संपत्ति क्रमशः 100 अरब डॉलर और 81.2 अरब डॉलर है।

चौथे नंबर पर आइरिस फोंटबोना हैं, जिनकी संपत्ति 52.6 अरब डॉलर है और जैकलीन 49.1 अरब डॉलर के साथ पांचवें नंबर पर है। दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं में से एकमात्र ‘सेल्फ-मेड’ उद्यमी स्विट्ज़रलैंड की शिपिंग टाइकून राफेला अपोंटे-डायमंड हैं। 44.5 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ छठे नंबर पर है।

दुनिया की 7वीं सबसे अमीर महिला है ये भारतीय

भारत में सावित्री जिंदल सबसे अमीर महिला का खिताब अपने पास बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी अनुमानित नेट वर्थ 39.1 बिलियन डॉलर है। वह देश के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में तीसरे स्थान पर हैं, दुनिया भर में सातवीं सबसे अमीर महिला हैं और ग्लोबल टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय महिला हैं।

सावित्री जिंदल एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य की देखरेख करती हैं, जो स्टील, एनर्जी, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है, इस साम्राज्य की नींव मूल रूप से उनके दिवंगत पति और जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओ.पी. जिंदल ने रखी थी।

दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाएं

रैंक नाम कुल संपत्ति उम्र कमाई का स्रोत देश 1 एलिस वॉल्टन 134 अरब डॉलर 76 साल वॉलमार्ट अमेरिका 2 फ्रांस्वा बेटनकोर्ट मेयर्स और परिवार 100 अरब डॉलर 72 साल लॉरियल फ्रांस 3 जूलिया कोच और परिवार 81.2 अरब डॉलर 63 साल कोच इंडस्ट्रीज अमेरिका 4 आइरिस फॉन्टबोना और परिवार 52.6 अरब डॉलर 83 साल खनन (माइनिंग) चिली 5 जैकलीन मार्स 49.1 अरब डॉलर 86 साल कैंडी और पालतू जानवरों का खाना अमेरिका 6 राफाएला अपोंटे-डायमंट 44.5 अरब डॉलर 80 साल शिपिंग स्विट्जरलैंड 7 सावित्री जिंदल और परिवार 39.1 अरब डॉलर 75 साल स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत 8 मिरियम एडेलसन और परिवार 37.5 अरब डॉलर 80 साल कैसीनो अमेरिका 9 एबिगेल जॉनसन 33.2 अरब डॉलर 64 साल फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका 10 झेंग शुलियांग और परिवार 33.2 अरब डॉलर 80 साल एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स चीन

सोर्स – फोर्ब्स

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