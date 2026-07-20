अगर आप शेयर बाजार या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और सोच रहे हैं कि सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स खत्म कर सकती है, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इक्विटी निवेश पर LTCG टैक्स हटाने का उसका कोई इरादा नहीं है। यानी शेयरों और इक्विटी आधारित निवेश पर मौजूदा टैक्स नियम आगे भी लागू रहेंगे।

सरकार ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि इक्विटी पर LTCG टैक्स से होने वाली कमाई लगातार बढ़ रही है। असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 में इस टैक्स से सरकार को 1.29 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन मिला, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 72,249 करोड़ रुपये था। यानी एक साल में LTCG टैक्स से होने वाला कलेक्शन लगभग दोगुना हो गया है।

वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने निचले सदन में एक बिना तारांकित सवाल के लिखित जवाब में ये आंकड़े शेयर किए। इक्विटी ट्रांजैक्शन से LTCG टैक्स रेवेन्यू AY 2024-25 (FY 2023-24) में 72,249 करोड़ रुपये से बढ़कर AY 2025-26 (FY 2024-25) में 1,29,158 करोड़ रुपये हो गया। जवाब में कहा गया कि बाद के सालों का डेटा अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन समय के रिटर्न फाइल नहीं किए गए हैं।

कैसे काम करता है एलटीसीजी टैक्सेशन?

जब आप लिस्टेड शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक साल से ज्यादा रखने के बाद बेचते हैं, तो प्रॉफिट को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) माना जाता है। आप एक वित्तीय वर्ष में ऐसे गेन के पहले 1.25 लाख रुपये पर टैक्स नहीं देते हैं। इस लिमिट से ज्यादा किसी भी गेन पर 12.5% ​​टैक्स लगता है।

पहले, एग्जेम्प्शन लिमिट 1 लाख रुपये थी और टैक्स रेट 10% था। इन बदलावों की घोषणा जुलाई 2024 के यूनियन बजट में की गई थी और ये 23 जुलाई, 2024 से लागू हुए थे।

2018 से पहले, लिस्टेड इक्विटी पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स से पूरी तरह छूट थी। सरकार ने 2018 के बजट में 1 लाख रुपये से ज़्यादा के गेन पर 10% टैक्स लगाकर LTCG टैक्स वापस लाया। तब से टैक्स नियमों में बदलाव किए गए हैं और नए बदलाव 2024 में लागू हुए।

FPIs के लिए प्रिफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट?

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, सरकार के जवाब में इस सवाल पर भी बात हुई कि क्या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) को खास टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है। इसमें कहा गया, “घरेलू और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए LTCG पर 12.5% ​​का टैक्स रेट, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के लिए FPIs के लिए एक जैसा है।”

केंद्र ने साफ किया कि FPIs के लिए हाल ही में दी गई टैक्स छूट सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (G-Secs) में निवेश तक ही सीमित है और इक्विटी तक नहीं फैली है।

G-Secs छूट क्यों शुरू की गई?

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, इस पर सरकार ने कहा कि यह आइडिया “ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करने में एक कॉम्पिटिटिव टैक्स सिस्टम की इंपॉर्टेंस को पहचानने” से आया। इसमें कहा गया कि इस कदम का मकसद भारत के गवर्नमेंट बॉन्ड पर टैक्स को कम्पेरेबल मार्केट के बराबर लाना और पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियों और सॉवरेन वेल्थ फंड से ड्यूरेबल, पेशेंट फॉरेन कैपिटल का स्टेबल सिस्टमैटिक इनफ्लो लाना है।

सीधे पूछे जाने पर कि क्या रिटेल इक्विटी इन्वेस्टर्स पर LTCG टैक्स खत्म किया जा सकता है, सरकार ने कहा, “फिलहाल, ऐसा कोई प्रपोजल कंसीडर नहीं किया जा रहा है।”

इसमें आगे कहा गया है कि “टैक्स पॉलिसी, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स रेट भी शामिल हैं, का सालाना बजट प्रोसेस और कानूनी बदलावों के हिस्से के तौर पर समय-समय पर रिव्यू किया जाता है, जिसमें मैक्रो-इकोनॉमिक पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है।”

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सरकार असंगठित और फॉर्मल क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम पर काम कर रही है, जिसमें समय के साथ कंट्रीब्यूशन जमा होगा और इसे लंबे समय की सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा, जिस पर वार्षिक ब्याज जमा होगा।

एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 60 वर्ष की उम्र में यह स्कीम प्रपोज्ड “टारगेट रिटायरमेंट सम (TRS)” को मौजूदा एन्युइटी और ब्याज दर के आधार पर पेंशन में बदलने की अनुमति दे सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…