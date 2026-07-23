Explained : भारत में जल्द ही प्लास्टिक यानी पॉलीमर करेंसी नोट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इन नोटों को अभी देश में जारी करने का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है।

रिजर्व बैंक की करेंसी प्रिंटिंग यूनिट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने पॉलीमर नोट छापने के लिए जरूरी विशेष पॉलीमर शीट्स की खरीद हेतु वैश्विक निविदा (Global Tender) जारी की है।

क्या है पॉलीमर करेंसी नोट?

यह एक ऐसे नोट होते है जिसे कागज की बजाय विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ये सामान्य कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा मजबूत, लंबे वक्त तक चलने वाले माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम (UK) सहित कई देशों में पहले से पॉलीमर नोट प्रचलन में हैं।

अभी रिजर्व बैंक क्या करने जा रहा है?

जनसत्ता की सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने करेंसी नोटों की छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाली 3.4 करोड़ पॉलीमर शीटों के लिए निविदा आमंत्रित की है। ये साधारण प्लास्टिक शीट नहीं हैं, बल्कि इनमें विशेष सुरक्षा विशेषताएं हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि निविदा में कहा गया है कि 3.4 करोड़ शीटों की “तत्काल आवश्यकता” है – फील्ड ट्रायल सफल होने के बाद, BRBNMPL अधिक मात्रा में शीटें खरीदने पर विचार करेगी।

क्या सभी नोट बदल दिए जाएंगे?

नहीं। अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल केवल दो मूल्यवर्ग के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल की तैयारी की जा रही है।

हालांकि, टेंडर दस्तावेज में यह नहीं बताया गया है कि ये दो मूल्यवर्ग कौन-से होंगे। RBI ने भी अभी देशभर में पॉलीमर नोट लागू करने की कोई समयसीमा या अंतिम फैसला घोषित नहीं किया है।

पॉलीमर नोट के फायदे

ज्यादा टिकाऊ

यह नोट कागज के नोटों की तुलना में ज्यादा समय तक चलते हैं। इससे नोट जल्दी खराब नहीं होते।

नकली नोट बनाना काफी मुश्किल

रिपोर्ट के मुताबिक, पॉलीमर नोटों की नकल करना कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा कठिन होता है। यह फर्जी नोटों की समस्या कम करने में मदद कर सकता है।

करेंसी छापने का खर्च कम हो सकता है

Indian Express ने RBI की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि 2025-26 में नोटों की छपाई पर 4,875 रुपये करोड़ खर्च हुए। क्योंकि पॉलीमर नोट ज्यादा समय तक चलते हैं, इसलिए लंबे समय में बार-बार नोट छापने की जरूरत कम पड़ सकती है।

क्या नुकसान भी हैं?

Reserve Bank of Australia (RBA) की 2019 की लागत-लाभ (Cost-Benefit) स्टडी के अनुसार, पॉलीमर नोटों की शुरुआती छपाई लागत कागजी नोटों से अधिक होती है क्योंकि पॉलीमर सब्सट्रेट महंगा होता है। हालांकि, इनकी उम्र ज्यादा होने के कारण लंबे समय में नोटों की छपाई, परिवहन, प्रोसेसिंग और पुराने नोटों को नष्ट करने की लागत कम हो सकती है।

क्या पहले भी हुई थी ऐसी कोशिश?

हां। भारत में पॉलीमर नोटों का विचार नया नहीं है। सरकार और RBI पहले भी सीमित स्तर पर पॉलीमर नोटों के परीक्षण की योजना बना चुके हैं, लेकिन इसे व्यापक स्तर पर लागू नहीं किया गया।

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने मई 2026 में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…