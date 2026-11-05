सरकारी कर्मचारी के गुजर जाने के बाद GPF (जनरल प्रोविडेंट फंड) की राशि किसे मिलेगी। इसको लेकर सरकार ने नियम साफ किए हैं। इसमें बताया गया है कि नॉमिनी कब इस पैसे का दावा कर सकते हैं और परिवार के पात्र सदस्य कब इसे पाने के हकदार होते हैं। यह स्पष्टीकरण उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें GPF नॉमिनेशन को लेकर उलझन हो सकती है, खासकर तब जब समय के साथ कर्मचारी के पारिवारिक हालात बदल गए हों।

29 अक्टूबर, 2026 के एक ऑफिस मेमोरेंडम में, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बताया है कि यदि किसी कर्मचारी की अंतिम भुगतान मिलने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो GPF की राशि कैसे बांटी जाएगी। इन निर्देशों में वे मामले भी शामिल हैं, जिनमें अभी भुगतान देय नहीं हुआ है और वे मामले भी जिनमें भुगतान देय हो चुका है लेकिन अभी तक किया नहीं गया है।

सरकार ने ‘जनरल प्रोविडेंट फंड (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960’ के नियम 33 का हवाला दिया है, जो ऐसे मामलों में जमा राशि के बंटवारे को नियंत्रित करता है। इसमें एक वैध नॉमिनेशन की भूमिका, परिवार के सदस्यों के अधिकार और उन स्थितियों को स्पष्ट किया गया है, जिनमें कुछ रिश्तेदारों को हिस्सा नहीं मिल सकता है।

विभाग ने एक अलग मेमोरेंडम भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि GPF नियमों के तहत कौन ‘परिवार का सदस्य’ माना जाता है और किसे राशि पाने के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। इन दोनों स्पष्टीकरणों से GPF दावों के निपटारे के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा मिलती है।

GPF की राशि किसे मिलेगी – नॉमिनी को या परिवार के सदस्यों को?

GPF की राशि किसे मिलेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी के पीछे उसका परिवार है या नहीं और क्या उसने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई वैध नॉमिनेशन किया है या नहीं।

नियम 33 के तहत, यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पीछे उसका परिवार है और उसने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में वैध नॉमिनेशन किया है, तो नॉमिनेट किए गए व्यक्ति (या व्यक्तियों) को नॉमिनेशन में बताई गई राशि पाने का अधिकार होगा।

यदि एक से अधिक नॉमिनी हैं, तो पैसे का बंटवारा नॉमिनेशन में तय किए गए हिस्सों के अनुसार किया जाएगा।

हालांकि, अगर परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई वैध नॉमिनेशन नहीं है, तो GPF की राशि परिवार के पात्र सदस्यों के बीच बराबर-बराबर बांट दी जाएगी। यही नियम बैलेंस के उस हिस्से पर भी लागू होता है जो किसी नॉमिनेशन (नामांकन) के दायरे में नहीं आता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि, अगर कर्मचारी के परिवार के सदस्य मौजूद हैं, तो परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया नॉमिनेशन, परिवार के पात्र सदस्यों के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता।

इन नियमों को नीचे दी गई स्थितियों के माध्यम से समझा जा सकता है:

स्थिति GPF का पैसा किसे मिलेगा? परिवार के सदस्य के नाम वैध नॉमिनेशन नॉमिनी को तय हिस्सा मिलेगा। एक से ज्यादा वैध नॉमिनी नॉमिनेशन में दिए गए अनुपात के हिसाब से पैसा बांटा जाएगा। परिवार के किसी सदस्य के नाम नॉमिनेशन नहीं है पात्र परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्सा मिलेगा। नॉमिनेशन में GPF की पूरी राशि शामिल नहीं है नॉमिनी को तय हिस्सा मिलेगा और बाकी राशि पात्र परिवार के सदस्यों में बराबर बांटी जाएगी। परिवार के बाहर के व्यक्ति के नाम नॉमिनेशन है और परिवार भी मौजूद है GPF की राशि पात्र परिवार के सदस्यों को मिलेगी। कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है वैध नॉमिनेशन के अनुसार नॉमिनी को पैसा मिलेगा, भले ही वह परिवार से बाहर का व्यक्ति हो।

यह अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि केवल नॉमिनी के रूप में नाम होना ही GPF बैलेंस पर अधिकार पक्का नहीं कर देता। नॉमिनेशन का लागू नियमों के तहत वैध होना जरूरी है।

कौन माना जाता है GPF नियमों के अनुसार परिवार का सदस्य?

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ‘जनरल प्रोविडेंट फंड (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960’ के नियम 2 के तहत ‘परिवार’ की परिभाषा स्पष्ट की है।

पुरुष और महिला सब्सक्राइबर्स (सदस्यों) के लिए यह परिभाषा थोड़ी अलग है।

एक पुरुष सरकारी कर्मचारी के परिवार में ये शामिल होते हैं:

पत्नी (या पत्नियां)।

माता-पिता।

बच्चे।

नाबालिग भाई।

अविवाहित बहनें।

मृत बेटे की विधवा और बच्चे।

दादा-दादी (पिता पक्ष के), बशर्ते सब्सक्राइबर के माता-पिता में से कोई भी जीवित न हो।

एक महिला सरकारी कर्मचारी के परिवार में ये शामिल होते हैं:

पति।

माता-पिता।

बच्चे।

नाबालिग भाई।

अविवाहित बहनें।

मृत बेटे की विधवा और बच्चे।

दादा-दादी (पिता पक्ष के), बशर्ते सब्सक्राइबर के माता-पिता में से कोई भी जीवित न हो।

इन नियमों में जीवनसाथी (पति या पत्नी) से जुड़ी कुछ शर्तें भी दी गई हैं। कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कि न्यायिक अलगाव (जुडिशियल सेपरेशन) या लागू प्रथागत कानून के तहत गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार का खत्म हो जाना, एक पुरुष सब्सक्राइबर की पत्नी को परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अगर सब्सक्राइबर अकाउंट्स ऑफिसर को लिखित रूप में सूचित कर दे, तो उसे परिवार का सदस्य माना जाना जारी रह सकता है।

इसी तरह, एक महिला सब्सक्राइबर अकाउंट्स ऑफिसर को लिखित नोटिस देकर अपने पति को परिवार की परिभाषा से बाहर कर सकती है। बाद में वह लिखित रूप में उस नोटिस को वापस भी ले सकती है।

‘बच्चों’ की परिभाषा में गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं, बशर्ते यह गोद लेने की प्रक्रिया सब्सक्राइबर (सदस्य) पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) के तहत मान्य हो। इसमें सरकारी कर्मचारी के साथ रहने वाले कुछ ऐसे आश्रित भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें परिवार का सदस्य माना जाता है, लेकिन इसके लिए नियमों में बताई गई शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

परिवार के किन सदस्यों को GPF की रकम में हिस्सा नहीं मिलता?

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर परिवार में कोई अन्य पात्र (हकदार) सदस्य मौजूद है, तो परिवार के कुछ सदस्यों को GPF बैलेंस में से हिस्सा नहीं मिलेगा।

नियम 33(i)(b) के पहले प्रावधान (proviso) के तहत, अगर कर्मचारी के पीछे परिवार का कम से कम एक ऐसा सदस्य बचता है जो नीचे दी गई चार श्रेणियों में नहीं आता, तो इन श्रेणियों में आने वाले रिश्तेदारों को हिस्सा नहीं मिलेगा:

ऐसे बेटे जो बालिग हो चुके हैं।

मृत बेटे के ऐसे बेटे जो बालिग हो चुके हैं।

ऐसी विवाहित बेटियां जिनके पति जीवित हैं।

मृत बेटे की ऐसी विवाहित बेटियां जिनके पति जीवित हैं।

इसका मतलब यह है कि बालिग बेटे और ऊपर बताए गए अन्य रिश्तेदार हर मामले में अपने आप हिस्सा पाने के अयोग्य नहीं हो जाते। उन्हें हिस्सा मिलेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार में इन चार श्रेणियों के बाहर का कोई अन्य सदस्य मौजूद है या नहीं।

हालांकि, अगर कर्मचारी के पीछे केवल ऐसे ही सदस्य बचते हैं जो इन चार श्रेणियों में आते हैं, तो इस प्रावधान के तहत उन्हें हिस्सा मिलने से वंचित नहीं किया जाएगा।

अगर GPF सब्सक्राइबर की मृत्यु से पहले ही उनके बेटे की मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा?

नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु से पहले ही उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो GPF बैलेंस का बंटवारा कैसे किया जाएगा।

ऐसे मामलों में, मृत बेटे की पत्नी (या पत्नियों) और बच्चों को संयुक्त रूप से वह हिस्सा पाने का अधिकार होता है, जो उस बेटे को तब मिलता अगर वह GPF सब्सक्राइबर के बाद भी जीवित रहता।

यह हिस्सा मृत बेटे की पत्नी और बच्चों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाना चाहिए।

अगर सरकारी कर्मचारी के पीछे कोई परिवार न हो, तो क्या होगा?

अगर किसी सरकारी कर्मचारी के पीछे परिवार का कोई सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी व्यक्ति को GPF का नॉमिनी बना सकता है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर GPF की पूरी राशि नॉमिनी को दी जाएगी। अगर एक से अधिक नॉमिनी हैं, तो उनके बीच रकम का बंटवारा नामांकन में तय हिस्से के अनुसार होगा।

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एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। बैंक ने अपने कुछ खास अवधियों के लिए अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इन अवधियों के लिए ब्याज 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाई गई है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, FD की ये नई दरें 4 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर..

डिस्क्लेमर: 29 अक्टूबर के दोनों ज्ञापनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। पहला ज्ञापन, संख्या 3/10/2026-P&PW(F)(3), उस स्थिति में GPF राशि के भुगतान के बारे में बताता है, जब अंतिम भुगतान मिलने से पहले ही सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है। दूसरा ज्ञापन, No. 3/10/2026-P&PW(F)(1), परिवार की परिभाषा और नामांकन (नॉमिनेशन) से जुड़े नियमों को स्पष्ट करता है। ये नए ज्ञापन GPF नियम, 1960 के मौजूदा प्रावधानों को स्पष्ट करते हैं। इन्हें GPF पात्रता नियमों में बदलाव या परिवार के सदस्यों के लिए किसी नए लाभ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।