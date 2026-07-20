सरकार असंगठित और फॉर्मल क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम पर काम कर रही है, जिसमें समय के साथ कंट्रीब्यूशन जमा होगा और इसे लंबे समय की सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा, जिस पर वार्षिक ब्याज जमा होगा।

एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 60 वर्ष की उम्र में यह स्कीम प्रपोज्ड “टारगेट रिटायरमेंट सम (TRS)” को मौजूदा एन्युइटी और ब्याज दर के आधार पर पेंशन में बदलने की अनुमति दे सकती है।

यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 3.0 रिफॉर्म्स फेज का हिस्सा है और इसमें मौजूदा मेंबर्स और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) से बाहर रखे गए लोग शामिल होंगे।

अधिकारियों ने कहा कि इसमें एक तय कंट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क अपनाने और कई सोर्स से कंट्रीब्यूशन की इजाजत देने की संभावना है।

ईपीएफओ का प्रस्ताव है कि 55 साल की उम्र में काम करने वाले को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का उद्देश्य तय करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए।

अधिकारी ने कहा, “उस समय तक, यह पीएफ की तरह काम करेगा, आप जमा करते रहेंगे। उस स्टेज पर जब आप रिटायर हो रहे होते हैं, तो यह एन्युइटी या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में बदल जाता है।”

प्रस्तावित पेंशन प्लान के तहत, हर सदस्य का एक इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट होगा। एक और अधिकारी ने कहा, “सिस्टम सदस्य के चुने हुए पेंशन लक्ष्य और अनुमानित रिटायरमेंट उम्र के आधार पर प्रस्तावित टारगेट रिटायरमेंट सम (TRS) को डायनामिक रूप से कैलकुलेट करेगा। सदस्यों के पास पर्सनलाइज़्ड डैशबोर्ड होंगे जो कुल कंट्रीब्यूशन, रियल-टाइम कॉर्पस स्टेटस और लागू स्कीमों के लिए TRS की ओर प्रोग्रेस दिखाएंगे।”

सिस्टम घोषित TRS को पाने के लिए जरूरी कंट्रीब्यूशन अमाउंट और फ्रीक्वेंसी का अनुमान लगाएगा। अधिकारी ने कहा, “TRS में एडजस्टमेंट की अनुमति होगी और फिर कंट्रीब्यूशन की जरूरतों को उसी हिसाब से फिर से कैलकुलेट किया जा सकता है। सिस्टम सदस्यों, एम्प्लॉयर्स या थर्ड-पार्टी जैसे कई सोर्स से कंट्रीब्यूशन को स्वीकार और कैटेगरी में बांटेगा और सदस्य के पेंशन बैलेंस को अपडेट करेगा।”

जब पूछा गया कि क्या यह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) जैसा होगा, तो ऊपर बताए गए अधिकारियों में से एक ने कहा कि NPS “पूरी तरह से एन्युइटी पर आधारित है, जबकि प्रस्तावित पेंशन स्कीम ज़्यादा फ्लेक्सिबल, रिस्क फ्री और रियल रिटर्न पर आधारित होगी, न कि नोशनल रिटर्न पर”।

अधिकारी ने कहा, “हम इसे पीएफ जैसा बनाना चाहते हैं जो सिर्फ़ इसलिए जारी रहता है क्योंकि आप रिटायर हो गए हैं, इसलिए आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फिर यह आपके अनुमानित मंथली पेंशन पेमेंट के आधार पर एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होगा। तो, यह आपके चाहे गए ब्याज के बराबर हो सकता है, ऐसे में कॉर्पस वही रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर 8% ब्याज बताया गया है और 1 करोड़ रुपये पर वह 8% 8 लाख रुपये बनता है, तो आप इसे 12 से डिवाइड करते हैं और वह हर महीने आपका पेंशन पेमेंट बन जाता है।”

पेंशन पेआउट या ड्रॉडाउन के लिए अमाउंट तय करने की फ्लेक्सिबिलिटी मेंबर को दी जाएगी।

अधिकारी ने कहा कि इस स्कीम में जीवनसाथी, बच्चों और अनाथों के लिए फैमिली और सर्वाइवर पेंशन का भी प्रस्ताव है, जिसे एक पूल्ड “फैमिली बेनिफिट फंड” के ज़रिए फंड किया जाएगा, जिसे एक्चुरियल प्रिंसिपल पर मैनेज किया जाएगा।

अधिकारी ने आगे कहा कि EPF, GPF और दूसरे प्रोविडेंट फंड के मेंबर्स को रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ाने के लिए नई पेंशन पहल में बैलेंस ट्रांसफर करने की भी अनुमति दी जा सकती है।

नई सोशल सिक्योरिटी कवरेज स्कीम में EPFO ​​के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अभी तक इस स्कीम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी तय नहीं की है। EPFO को उम्मीद है कि अगले पांच सालों में लगभग 2.5 करोड़ गिग वर्कर और बिल्डिंग और अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर (BOCW) इससे जुड़ेंगे।

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