Share Market Crash: भारतीय शेयर बाजार आज 24 सितंबर को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स आज लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1247.71 अंक या 1.67% की गिरावट के साथ 73,580.54 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वही, निफ्टी 383.70 अंक या 1.64% की गिरावट के साथ 23,063.10 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

वही, पीबी फिनटेक के शेयर आज 35 फीसदी से ज्यादा गिरकर 1210 रुपये के स्तर पर बंद हुए। इसके शेयरों में बड़ी गिरावट की वजह आईआरडीएआई का एक प्रस्ताव है, जिसके लागू होने पर इंश्योरेंस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों की कमाई घट जाएगी।

आखिर क्यों ढह गया शेयर बाजार?

यूएस बॉन्ड यील्ड

ग्लोबल मार्केट के लिए सबसे बड़ी चिंता यूएस बॉन्ड बाजार से आ रही है। बेंचमार्क 10 साल की यूएस ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 5% हो गई, जो 2007 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। इस तेजी का मतलब है कि निवेशक यूएस सरकारी डेट (कर्ज) रखने के लिए ज्यादा रिटर्न की मांग कर रहे हैं।

भारतीय इक्विटी के लिए यह क्यों मायने रखता है? यूएस यील्ड बढ़ने से डॉलर एसेट्स ज़्यादा आकर्षक हो सकते हैं और भारत जैसे उभरते बाजारों पर दबाव पड़ सकता है।

ब्याज दरें

बॉन्ड मार्केट में आई इस हलचल ने यूएस में ब्याज दरों को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। फेडरल रिजर्व के एक सीनियर अधिकारी द्वारा एक और बढ़ोतरी की संभावना का समर्थन करने के बाद अक्टूबर में ब्याज दरें बढ़ने की बात फिर से चर्चा में आ गई है।

क्रूड ऑयल

तेल एक और बड़ी चिंता का विषय है। ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर से 102 प्रति बैरल के ऊपर चली गई है, जिससे भारत जैसी तेल आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता बढ़ गई है।

मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स पर दबाव

इंट्राडे ट्रेडिंग में निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में से हर एक में लगभग 1% की गिरावट आई। इससे पता चलता है कि पूरे मार्केट में रिस्क लेने की क्षमता कम हो रही थी।

इन्वेस्टर्स इन सेगमेंट में वैल्यूएशन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। ग्लोबल यील्ड में बढ़ोतरी से महंगे ग्रोथ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग का खतरा बढ़ सकता है।

बड़े फ्रंटलाइन स्टॉक्स में भारी बिकवाली

कई बड़े स्टॉक्स ने भी बेंचमार्क इंडेक्स को नीचे खींचा। इंट्राडे ट्रेड में बजाज फाइनेंस में 5% से ज़्यादा की गिरावट आई और यह सेंसेक्स पर सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स में से एक रहा। इसके अलावा, एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व में लगभग 3-4% की गिरावट आई।

इंडिगो, कोटक महिंद्रा बैंक, एल एंड टी, अडानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और ट्रेंट के शेयरों में भी गिरावट आई और ये लगभग 1-2% नीचे ट्रेड कर रहे थे।

यह भी पढ़ें: सरकार ने खाने के तेलों पर कस्टम ड्यूटी घटाई

केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल समेत खाने के तेलों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) में बड़ी कटौती की घोषणा की है। ड्यूटी का यह नया स्ट्रक्चर 24 सितंबर से लागू होगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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