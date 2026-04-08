केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी जनवरी–जून 2026 के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार यह इंतजार सामान्य से ज्यादा लंबा हो गया है। अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से DA बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

पिछले एक दशक में आमतौर पर जनवरी साइकिल की बढ़ोतरी मार्च के अंत तक घोषित कर दी जाती थी, इसलिए इस बार हो रही देरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चर्चा का विषय बन गई है।

पिछले एक दशक में कब-कब हुई डीए में बढ़ोतरी?

2016 — 23 मार्च

2017 — 16 मार्च

2018 — 7 मार्च

2019 — 13 मार्च

2020 — 17 मार्च

2021 — कोई अनाउंसमेंट नहीं (DA फ्रीज़)

2022 — 30 मार्च

2023 — 24 मार्च

2024 — 7 मार्च

2025 — 28 मार्च

मार्च का महीना बीत गया है लेकिन 2026 में अभी तक इसको लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

क्यों हो रही है इस साल देरी?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि देरी पॉलिसी से ज्यादा प्रोसिजरल है।

EZ कंप्लायंस के फाउंडर शंकर कुमार के मुताबिक, टाइमिंग में बदलाव अप्रोच में किसी बदलाव के बजाय इंटरनल प्रोसेस से जुड़ा है। वह बताते हैं कि डीए अब 60% के मार्क के करीब है, जिसके लिए ज्यादा डिटेल्ड फाइनेंशियल जांच और बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों के साथ अलाइनमेंट की जरूरत है।

वह आगे कहते हैं कि 1 जनवरी, 2026 से लागू होने वाले 8वें पे कमीशन फ्रेमवर्क में बदलाव भी एक भूमिका निभा रहा है। सरकार नए फाइनेंशियल ईयर के कैलकुलेशन के हिसाब से घोषणा कर सकती है।

हिरेडुओ के फाउंडर और CEO हेमंत चौबे भी इसी तरह की राय रखते हैं। उनका कहना है कि हालांकि देरी कम होती है, लेकिन यह पहले कभी नहीं हुई। कम्प्लायंस के नज़रिए से वह इसे एक “डेटा-स्टैगर्ड” अप्रोच के तौर पर देखते हैं।

क्या है कर्मचारियों के लिए इसका मतलब?

हालांकि कर्मचारियों को आखिरकार एरियर मिलेगा, लेकिन इस देरी के शॉर्ट-टर्म असर होते हैं।

शंकर कुमार बताते हैं कि कर्मचारी अभी पिछले साल के सैलरी लेवल के साथ मौजूदा इन्फ्लेशन को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, जिससे कुछ समय के लिए लिक्विडिटी की कमी हो रही है। इससे अपनी मर्ज़ी से खर्च करने और फाइनेंशियल प्लानिंग के फैसलों पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, एक बार ऐलान होने के बाद, DA में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी। उदाहरण के लिए, 56,100 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारी को जनवरी-मार्च पीरियड के लिए लगभग 6,700–7,000 रुपये का एरियर मिल सकता है।

अभी क्या करें उम्मीद?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर 2025 में 3% बढ़ोतरी की घोषणा के बाद 58% डीए मिल रहा है। आने वाले बदलाव के लगभग 2% होने की उम्मीद है, जिससे डीए 60% हो सकता है। यह 7वें पे कमीशन के समय के बाहर पहली डीए बढ़ोतरी भी होगी। हालांकि सही समय अभी पक्का नहीं है, लेकिन बड़े ट्रेंड से पता चलता है कि यह घोषणा अब नए फाइनेंशियल ईयर के साथ अप्रैल के साथ हो सकती है।

[डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी देने के मकसद से है और इसे सलाह नहीं समझना चाहिए। इस स्टोरी में बताए गए एक्सपर्ट्स के विचार उनके अपने हैं और मौजूदा डेटा, पॉलिसी और ट्रेंड्स के मौजूदा मतलब पर आधारित हैं, जो समय के साथ बदल सकते हैं। हालांकि यह पक्का करने की पूरी कोशिश की गई है कि जानकारी सही हो, फिर भी पढ़ने वालों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी फाइनेंशियल या नौकरी से जुड़ा फैसला लेने से पहले ऑफिशियल सरकारी सोर्स, नोटिफिकेशन और सर्कुलर से डिटेल्स वेरिफाई कर लें। पब्लिकेशन और लेखक इस जानकारी के आधार पर हुए किसी भी नुकसान या फैसले की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। डियरनेस अलाउंस (DA) में बदलाव यूनियन कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर हैं और पॉलिसी से जुड़े फैसलों, फाइनेंशियल बातों और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।]

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