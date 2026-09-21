टाटा संस के कंट्रोल और मैनेजमेंट को लेकर बढ़ती लड़ाई के बीच, 2021 में टाटा-साइरस मिस्त्री विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से अहम हो गया है। टाटा ट्रस्ट्स की ओर से नियुक्त सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को इस फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट ने टाटा संस के साथ संबंधों में “साफ तौर पर टाटा ट्रस्ट्स को प्राथमिकता दी है”।

सिंघवी ने कोर्ट के उस फैसले को भी बताया, जिसमें ट्रस्ट के अधिकार तय करने वाले ‘आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ को बरकरार रखा गया। उन्होंने ट्रस्ट की जिम्मेदारियों और भरोसे से जुड़ी कोर्ट की टिप्पणियों का भी जिक्र किया।

यह टिप्पणी एक बहुत ही संवेदनशील समय पर आई है। टाटा ट्रस्ट्स (जिनके पास टाटा संस की लगभग 66% हिस्सेदारी है) 17 सितंबर के उस बोर्ड फैसले को चुनौती दे रहे हैं जिसमें एन चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के कार्यकाल के लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर फिर से नियुक्त किया गया था।

उनका तर्क है कि आर्टिकल्स के तहत कुछ फैसलों के लिए ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स की मंजूरी जरूरी है और न तो बोर्ड में आम बहुमत और न ही चेयरमैन का कास्टिंग वोट इस जरूरत को दरकिनार कर सकता है। कानूनी सवाल यह नहीं है कि 2021 के फैसले ने सीधे तौर पर चंद्रशेखरन विवाद का निपटारा किया या नहीं। बल्कि, सवाल यह है कि साइरस मिस्त्री मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए रखे गए सिद्धांतों और प्रावधानों का मौजूदा ‘आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन’ की व्याख्या पर कोई असर पड़ता है या नहीं।

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क्या था टाटा-मिस्त्री मामला?

यह विवाद अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद शुरू हुआ। मिस्त्री परिवार और शापूरजी पलोनजी ग्रुप (जिनके पास टाटा संस की लगभग 18.37% हिस्सेदारी थी) ने बाद में उन्हें हटाए जाने को चुनौती दी और उत्पीड़न व कुप्रबंधन का आरोप लगाया।

यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने दिसंबर 2019 में मिस्त्री को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर बहाल करने और मिस्त्री ग्रुप को अन्य राहत देने का आदेश दिया था।

मार्च 2021 में, तत्कालीन चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने NCLAT के फैसले को पलट दिया और टाटा संस के पक्ष में फैसला सुनाया। 282 पेज के इस फैसले में कई मुद्दों पर बात की गई, जिनमें मिस्त्री को हटाना, माइनॉरिटी शेयरहोल्डर के अधिकार, टाटा संस के आर्टिकल्स का आर्टिकल 75 और टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स के खास वोटिंग अधिकार शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को चेयरमैन के पद से हटाने भर से ही यह नहीं माना जा सकता कि उनके साथ ज्यादती या भेदभाव हुआ है। कोर्ट ने NCLAT के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें मिस्त्री को बहाल करने और टाटा संस के आर्टिकल 75 के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई थी।

टाटा संस के मौजूदा विवाद में फैसले का एक हिस्सा खास तौर पर अहम है कोर्ट ने टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स के ‘अफ़र्मेटिव वोटिंग राइट्स’ (सहमति देने वाले वोटिंग अधिकार) को सही ठहराया।

टाटा ट्रस्ट्स के खास अधिकारों के बारे में SC ने क्या कहा?

टाटा संस के ‘आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ ने दो मुख्य टाटा ट्रस्ट्स (सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट) को खास अधिकार दिए थे, जिनमें डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करने का अधिकार भी शामिल था। मिस्त्री पक्ष ने ट्रस्ट के नॉमिनीज़ को मिले खास वोटिंग अधिकारों को चुनौती दी थी और तर्क दिया था कि ये अधिकार ज्यादती भरे और भेदभावपूर्ण हैं। NCLAT ने इस तर्क को मान लिया था और उन अधिकारों को कम करने की कोशिश की थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि दो ट्रस्ट्स द्वारा नॉमिनेट किए गए डायरेक्टर्स को ‘अफर्मेटिव वोटिंग’ का अधिकार है क्योंकि जिन कंपनियों का वे प्रतिनिधित्व करते थे, उनसे जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों के अलावा, ट्रस्ट के लाभार्थियों के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य थे।

इन ‘अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स’ से ट्रस्ट के नॉमिनीज को कुछ खास मामलों में ‘वीटो पावर’ (अधिकार) मिल जाता था। कोर्ट ने इनकी वैधता को बरकरार रखा। 2021 के फैसले का यही हिस्सा अब टाटा ट्रस्ट्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।

मौजूदा सत्ता संघर्ष के लिए यह क्यों अहम है?

मौजूदा विवाद उसी बुनियादी गवर्नेंस स्ट्रक्चर की व्याख्या पर टिका है। आर्टिकल 104B टाटा ट्रस्ट्स को टाटा संस बोर्ड के एक-तिहाई डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करने का अधिकार देता है, बशर्ते उनके पास तय शेयरहोल्डिंग हो। इससे भी अहम बात यह है कि आर्टिकल 121 के तहत, डायरेक्टर्स के बहुमत से तय किए गए मामलों के लिए ट्रस्ट द्वारा नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स के बहुमत की ‘अफर्मेटिव वोट’ (सहमति) भी जरूरी है। यही प्रावधान चंद्रशेखरन विवाद का मुख्य बिंदु बन गया है।

अभी टाटा संस बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स के दो नॉमिनीज (नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन) है। 17 सितंबर को श्रीनिवासन ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का समर्थन किया, जबकि नोएल टाटा ने इसका विरोध किया। चार अन्य डायरेक्टर्स ने इसके पक्ष में वोट किया।

टाटा संस ने इस नतीजे को बहुमत का मान्य फैसला माना। टाटा ट्रस्ट्स ने इससे असहमति जताई और चेयरमैन के ‘कास्टिंग वोट’ (टाई होने की स्थिति में दिया जाने वाला निर्णायक वोट) की वैधता पर सवाल उठाए, जो बंटे हुए फैसले के बाद दिया गया था।

उनका तर्क है कि जहां ‘आर्टिकल्स’ (नियम-कायदे) एक अतिरिक्त शर्त तय करते हैं यानी ट्रस्ट के जरूरी संख्या में नॉमिनीज का स्पष्ट समर्थन तो उस शर्त को पूरे बोर्ड के गणित से अलग, स्वतंत्र रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

रविवार को अपने बयान में, टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि “दो लोगों में बहुमत का मतलब दो है, एक नहीं” और तर्क दिया कि चेयरमैन का कास्टिंग वोट (निर्णायक वोट) तभी काम आ सकता है जब पूरे बोर्ड के स्तर पर वोट बराबर हों। ट्रस्ट्स की व्याख्या के अनुसार, यह ट्रस्ट के नॉमिनीज (नामित सदस्यों) से जरूरी सहमति या समर्थन की जगह नहीं ले सकता।

क्या सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ट्रस्ट्स को ‘वीटो’ का अधिकार दिया?

2021 के फैसले ने टाटा ट्रस्ट्स के लिए कोई नया वीटो अधिकार नहीं बनाया। बल्कि, सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस के आर्टिकल्स (नियमों) में पहले से मौजूद खास अधिकारों की वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट यह जांच कर रहा था कि क्या ट्रस्ट के नॉमिनीज को मिले खास अधिकार माइनॉरिटी शेयरहोल्डर (अल्पसंख्यक शेयरधारक) के लिए दमनकारी या नुकसानदेह थे। कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया और सहमति वाले वोटिंग अधिकारों को सही ठहराया।

आर्टिकल 121 ने असल में ट्रस्ट के नॉमिनीज को कुछ खास मामलों पर वीटो का अधिकार दिया, जिनमें रणनीतिक योजनाएं, बड़े निवेश, कैपिटल स्ट्रक्चर और ट्रस्ट की हिस्सेदारी पर असर डालने वाले बदलाव जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

इसलिए, मौजूदा विवाद इस बात पर है कि जब ट्रस्ट के दो नॉमिनीज ही आपस में असहमत हों, तो वे अधिकार कैसे काम करेंगे। मिस्त्री मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुख्य मुद्दा नहीं था।

आज टाटा ट्रस्ट्स का असल तर्क क्या है?

ट्रस्ट्स का कहना है कि टाटा संस आर्टिकल्स का इस्तेमाल अपनी मर्जी से या चुनिंदा तरीके से नहीं कर सकता। 20 सितंबर के अपने बयान में, उन्होंने बताया कि जब मिस्त्री ग्रुप ने सहमति वाले वोटिंग प्रावधानों को हटाने या सीमित करने की कोशिश की थी, तो टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका बचाव किया था। कंपनी ने तब तर्क दिया था कि ये प्रावधान बहुमत वाले शेयरहोल्डर के लिए जायज सुरक्षा उपाय थे।

सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना और NCLAT के उस निष्कर्ष को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ये अधिकार दमनकारी थे।

नतीजतन, ट्रस्ट्स का मौजूदा तर्क सीधा है: अगर टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इन प्रावधानों का सफलतापूर्वक बचाव किया था, तो अब वे उन्हीं प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जब वे उनके लिए असुविधाजनक हो जाएं। यही वह कानूनी और संवैधानिक आधार है जिस पर सिंघवी ने “प्रधानता” (primacy) का जिक्र किया है।

लेकिन “प्रधानता” का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस के हर फैसले पर टाटा ट्रस्ट्स को सर्वोपरि घोषित कर दिया है। फैसले ने आर्टिकल्स में शामिल खास अधिकारों को बरकरार रखा और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ट्रस्ट के नॉमिनीज़ की स्थिति को मान्यता दी। 17 सितंबर के वोट पर उन प्रावधानों को ठीक-ठीक कैसे लागू किया जाए, यह कानूनी व्याख्या का विषय है।

2021 के फैसले का क्या असर हुआ?

इसका तुरंत असर निर्णायक रहा। साइरस मिस्त्री को वापस नहीं रखा गया और NCLAT का फैसला पलट दिया गया। इस फैसले ने प्राइवेट कंपनी के कामकाज से जुड़े कई अहम सवालों को भी सुलझाया। इनमें से एक था माइनॉरिटी (अल्पसंख्यक) हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्व। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी प्राइवेट कंपनी के बोर्ड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कानूनी अधिकार माइनॉरिटी शेयरहोल्डर को अपने-आप नहीं मिल जाता। इसलिए, मिस्त्री परिवार की 18.37% हिस्सेदारी से ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता था।

एक और अहम बात ‘आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ (कंपनी के नियम-कायदे) की अहमियत थी। कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल्स पहले से मौजूद थे, वे बाध्यकारी थे और उन्हें ट्रिब्यूनल के सामने कार्यवाही के ज़रिए आसानी से बदला नहीं जा सकता था। और, आज के विवाद के लिए सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनीज के खास ‘अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स’ (सहमति वाले वोटिंग अधिकार) को सही ठहराया। इस तरह, इस फैसले ने उन संवैधानिक व्यवस्थाओं के कानूनी महत्व को मजबूत किया, जिनके जरिए टाटा ट्रस्ट्स, टाटा संस पर अपना प्रभाव बनाए रखते थे।

चंद्रशेखरन विवाद के लिए इस फैसले का क्या मतलब है?

2021 का फैसला 17 सितंबर के प्रस्ताव को अपने-आप अमान्य या मान्य नहीं करता है। यह एक अहम कानूनी आधार देता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही मिस्त्री विवाद के संदर्भ में टाटा संस के आर्टिकल्स की समीक्षा कर चुका है और ट्रस्ट्स के खास अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स की वैधता को सही ठहरा चुका है। टाटा ट्रस्ट्स अब उसी इतिहास का हवाला देते हुए यह तर्क दे रहे हैं कि उन्हीं आर्टिकल्स की किसी दूसरी व्याख्या के जरिए उन अधिकारों को कमजोर नहीं किया जा सकता।

तर्क का दूसरा पहलू संबंधित प्रावधानों की सटीक शब्दावली, बोर्ड में बहुमत और अलग से अफर्मेटिव वोट की जरूरत के बीच अंतर और उन हालात पर केंद्रित हो सकता है जिनमें चेयरमैन का ‘कास्टिंग वोट’ (निर्णायक वोट) काम आ सकता है।

पूर्व चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने नोएल टाटा द्वारा मांगी गई कानूनी राय में अलग से कहा है कि कास्टिंग वोट, ट्रस्ट नॉमिनीज के अफर्मेटिव समर्थन की जगह नहीं ले सकता। इसलिए, यह विवाद नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच आपसी टकराव से आगे बढ़ रहा है। यह टाटा संस के संवैधानिक ढांचे की ही परीक्षा बनता जा रहा है।

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एन चंद्रशेखरन की री अपॉइंटमेंट को लेकर टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस बोर्ड आमने-सामने हैं। टाटा ट्रस्ट्स ने बोर्ड के इस फैसले को सिरे से खारिज किया है। चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन नियुक्त किए जाने के फैसले को लेकर टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस बोर्ड की लड़ाई अब कानूनी टकराव में बदल गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…