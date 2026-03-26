इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के बाद अधिकतर टैक्सपेयर्स को उम्मीद रहती है कि उनका रिफंड जल्द ही बैंक खाते में आ जाएगा। लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 में कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें रिटर्न फाइल किए काफी समय हो गया है, फिर भी उनका रिफंड अभी तक नहीं मिला है। इसलिए बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं।

लेटेस्ट आधिकारिक डेटा के पता चलता है कि भले ही सिस्टम ने ज्यादातर रिटर्न प्रोसेस कर दिए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में रिफंड अभी भी अटके हुए हैं।

लेटेस्ट डेटा से क्या पता चलता है?

– फाइल किए जा चुके आईटीआर – 8,89,20,822

– वेरिफाई हो चुके रिटर्न – 8,77,86,233

– प्रोसेस हो चुके वेरिफाइड रिटर्न – 8,50,59,270

इससे 27 लाख से ज्यादा वेरिफाइड रिटर्न अभी भी प्रोसेस होने बाकी हैं, जिसका सीधा असर लाखों टैक्सपेयर्स के रिफंड टाइमलाइन पर पड़ता है। ये डेटा 24 मार्च 2026 तक का है।

क्यों हो रही है रिफंड में देरी?

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, एक्सपर्ट्स का कहना है कि देरी अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, यह काफी हद तक सिस्टम-ड्रिवन और डेटा-ड्रिवन है।

जोतवानी एसोसिएट्स के कंपनी सेक्रेटरी और पार्टनर, दिनकर शर्मा के अनुसार, “अभी भी 27 लाख से ज्यादा अनप्रोसेस्ड ITRs का बैकलॉग है और टैक्सपेयर्स अपने टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।”

वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिटर्न प्रोसेस करने के तरीके में एक स्ट्रक्चरल बदलाव की ओर इशारा करते हैं, “सिस्टम काफी हद तक डेटा-ड्रिवन है, जिसमें AIS और बैकएंड एनालिटिक्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। इस सब के नतीजे में चाहे वह इंटरेस्ट इनकम हो या कैपिटल गेन या TDS क्रेडिट, वगैरह में मामूली और मामूली मिसमैच भी सीधे प्रोसेसिंग के बजाय सेकेंडरी वैलिडेशन के लिए रिटर्न को ऑटोमैटिकली फ्लैग कर रहे हैं।”

आसान शब्दों में कहें तो अब छोटे मिसमैच भी आपके रिफंड में देरी कर सकते हैं।

सरकार का रुख

सरकार ने लगातार कहा है कि मौजूदा सिस्टम ज्यादा एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और फ्रॉड को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।

सरकार ने कहा कि रिटर्न CPC (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर) में ऑटोमेटेड सिस्टम से प्रोसेस किए जाते हैं और डेटा को AIS (एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट), TIS और फॉर्म 26AS से क्रॉस-वेरिफाई किया जाता है। टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जिन मामलों में अंतर होता है, उन्हें तुरंत प्रोसेसिंग के बजाय एडिशनल वैलिडेशन के लिए फ्लैग किया जाता है।

इसका मतलब है कि रिफंड अब सिर्फ फाइलिंग के आधार पर जारी नहीं किए जाते हैं वे सिर्फ सिस्टम-लेवल वैलिडेशन के बाद जारी किए जाते हैं।

ITR रिफंड में देरी होने के मुख्य कारण क्या हो सकते है? –

– ITR, AIS और फॉर्म 26AS में फर्क होने पर सिस्टम वेरिफिकेशन के लिए रिटर्न को रोक सकता है।

– अगर रिटर्न ई-वेरिफाई नहीं किया गया है, तो उसे प्रोसेस ही नहीं किया जाता है।

– जिन रिटर्न में कैपिटल गेन, कई इनकम सोर्स या बड़ा रिफंड होता है, उनकी कई बार ज्यादा जांच होती है।

आपको कितना इंतजार करना चाहिए?

शर्मा बताते हैं कि टाइमलाइन अब आपके रिटर्न के नेचर पर निर्भर करती है, “हालांकि, टाइमलाइन के हिसाब से एक साफ और पूरी तरह से वेरिफाइड रिटर्न कुछ हफ्तों में प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन टैक्सपेयर्स को असल में 2–4 महीने के अंदर रिफंड की उम्मीद करनी चाहिए, अगर उनमें कोई अंतर है। ज्यादा मुश्किल या ज्यादा रिस्क वाले मामलों में, इंतजार और भी लंबा हो सकता है।”

[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और यह कोई प्रोफेशनल टैक्स सलाह नहीं है। टैक्स कानून और सिस्टम सरकार द्वारा बार-बार बदले जाते हैं। पढ़ने वालों को कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक नोटिफिकेशन से डिटेल्स वेरिफाई कर लेनी चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेनी चाहिए। ]

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