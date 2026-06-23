भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। इस बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका के साथ ऐसे समझौते की उम्मीद कर रहा है, जिससे उसे अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ शर्तें मिल सकें।

यह मुद्दा हाल के दिनों में चर्चा में आया है क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “हम अमेरिका के साथ इस बात पर काम कर रहे हैं कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हमें तुलनात्मक बढ़त (comparative advantage) मिले, ताकि हमारे निर्यातकों को फायदा हो सके।”

टैरिफ क्या होता है?

आसान भाषा में समझें तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है, जो किसी दूसरे देश से आयात (इंपोर्ट) किए जाने वाले सामान पर लगाया जाता है।

टैरिफ क्यों लगाया जाता है?

पहले सरकारें टैरिफ के जरिए राजस्व जुटाती थीं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए किया जाता है।

जब किसी विदेशी उत्पाद पर टैरिफ लगाया जाता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है।

इससे स्थानीय बाजार में घरेलू उत्पाद अपेक्षाकृत सस्ते लगते हैं और उपभोक्ता विदेशी सामान की बजाय देश में बने उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

कौन करता है टैरिफ का भुगतान?

टैरिफ आमतौर पर उस कंपनी या व्यापारी को चुकाना पड़ता है जो विदेश से सामान मंगाता है। यह राशि संबंधित देश की कस्टम्स अथॉरिटी को दी जाती है।

हालांकि, सीधे तौर पर निर्यातक टैरिफ नहीं चुकाते, लेकिन उन पर इसका असर जरूर पड़ता है। टैरिफ लगने से उनके उत्पाद विदेशी बाजार में महंगे हो जाते हैं, जिससे उनकी बिक्री प्रभावित हो सकती है।

क्या मांग कर रहा है भारत?

Reuters की 22 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अमेरिका के साथ ऐसे व्यापार समझौते की कोशिश कर रहा है जिसमें उसे अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ शर्तें मिलें।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि अमेरिकी बाजार में उसे ऐसी पहुंच मिले जो वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों की तुलना में अधिक अनुकूल हो। भारत का मानना है कि इससे उसके निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकेगी।

पीयूष गोयल ने क्या कहा?

Reuters के अनुसार, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ऐसा समझौता चाहता है जो भारतीय निर्यातकों को “comparative advantage” प्रदान करे।

उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य केवल समझौते को अंतिम रूप देना नहीं है, बल्कि ऐसा समझौता करना है जो देश के हितों के अनुरूप हो।

यह मुद्दा व्यापार वार्ता में क्यों अहम है?

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच चल रही वार्ताओं में बाजार पहुंच और टैरिफ से जुड़े मुद्दे प्रमुख विषयों में शामिल हैं।

भारत का जोर इस बात पर है कि किसी भी समझौते में उसके निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति मिल सके।

क्या है वर्तमान स्थिति?

Reuters की रिपोर्टों के अनुसार, दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत कर रहे हैं। कई मुद्दों पर चर्चा जारी है और दोनों पक्ष समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि, समझौते की अंतिम शर्तों की घोषणा अभी नहीं की गई है।

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बाढ़, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं न सिर्फ जान-माल का नुकसान करती हैं, बल्कि लोगों और कारोबारों की वित्तीय स्थिति पर भी गहरा असर डालती हैं। ऐसे हालात में कई बार कर्जदारों के लिए समय पर लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल हो जाता है।

इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आपदा प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए नया Disaster Loan Relief Framework जारी किया है। यह नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…