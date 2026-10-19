भारतीय शेयर बाजार में आज दोपहर बिकवाली तेज हो गई। सेंसेक्स करीब 962 अंक टूटकर 73,764 के नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 287 अंकों से ज्यादा गिरकर 22,857 के स्तर से नीचे कारोबार करने लगा। बाजार में इस गिरावट से निवेशकों की चिंता बढ़ गई।

पिछले हफ्ते बाजार में सुधार देखने को मिला था, लेकिन सोमवार को फिर दबाव बढ़ गया। निवेशक प्रमुख बैंकों के तिमाही नतीजों का आकलन कर रहे हैं। इसके अलावा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भी बाजार की चिंता बढ़ा दी है।

शेयर बाजार में गिरावट की वजह

बाजार में गिरावट के पीछे कई बड़ी वजहें हैं, जिनमें कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और भू-राजनीतिक तनाव शामिल है।

कच्चे तेल की कीमतें और होर्मुज तनाव चिंता का विषय

कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारतीय शेयर बाजार के लिए अनिश्चितता का एक और कारण बनी हुई हैं। आज के कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में 2% से ज्यादा की गिरावट आई, लेकिन यह अभी भी 107 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। वहीं, US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा। होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) – जो एक संकरा समुद्री मार्ग है और जहाँ से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार होता है – के आसपास तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।

निवेशकों के सतर्क होने से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा

बाजार में उतार-चढ़ाव का बढ़ना यह दिखाता है कि निवेशक अब अधिक सतर्क हो रहे हैं। ‘इंडिया VIX’ इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 3% से अधिक बढ़कर 14 के स्तर को पार कर गया। मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में गिरावट से पता चलता है कि बिकवाली केवल कुछ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं थी। हालांकि, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने इस आम रुझान के विपरीत प्रदर्शन किया और इसमें लगभग 2% की तेजी आई। इसके अलावा, अडानी पोर्ट्स और मारुति सुजुकी के शेयरों में भी तेजी देखी गई।

यह भी पढ़ें: विप्रो के तिमाही नतीजे

आईटी कंपनी विप्रो ने 15 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 9.1% बढ़कर 24,752.7 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 22,697.3 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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