प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कम से कम एक साल तक विदेश यात्रा से बचने की अपील की है। पहली नजर में यह एक सामान्य सलाह लग सकती है, लेकिन इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा संदेश माना जा रहा है। अगर लोग विदेश घूमने में पैसा खर्च करने के बजाय भारत में ही खर्च करेंगे, तो इससे पर्यटन और छोटे कारोबार को फायदा मिल सकता है। आसान भाषा में समझते हैं विदेश न जाने के फायदे…

पीएम मोदी ने क्या अपील की?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से कम से कम एक साल तक विदेश यात्रा टालने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर लोग विदेश घूमने या खर्च करने के बजाय भारत में ही पैसा खर्च करेंगे, तो इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

क्या होगा अगर लोग विदेश न जाए?

विदेशी मुद्रा भंडार की बचत

भारतीय अगर विदेश की यात्रा पर कम खर्च करते हैं, तो हर वर्ष अरबों डॉलर देश से बाहर जाने से बच सकते हैं। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहेगा, जो रुपये को स्थिर रखने और आयात खर्च संभालने में मदद करता है। RBI के अनुसार, 1 मई को खत्म हुए हफ़्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex reserves) 7.794 अरब डॉलर घटकर 690.693 अरब डॉलर रह गया। इससे पिछले हफ़्ते (जो 24 अप्रैल को खत्म हुआ था) कुल भंडार 4.82 अरब डॉलर घटकर 698.487 अरब डॉलर रह गया था।

देश के टूरिज्म सेक्टर में आ सकती है तेजी

अगर विदेश घूमने पर खर्च होने वाला पैसा भारत के पर्यटन स्थलों (जैसे कश्मीर, लक्षद्वीप में खर्च हो) तो होटल, एयरलाइंस, ट्रैवल और हस्तशिल्प उद्योग को बड़ा फायदा मिल सकता है। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में घरेलू पर्यटन लगातार तेजी से बढ़ रहा है।

घरेलू पर्यटन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

ज्यादा पर्यटक आने से टैक्सी ड्राइवर, टूर गाइड, होटल स्टाफ, होमस्टे मालिक, रेस्तरां और स्थानीय दुकानदारों की कमाई बढ़ती है। खासकर पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन रोजगार का बड़ा साधन बन सकता है।

पीएम मोदी ने और क्या क्या अपील की

– जहां संभव हो, Work From Home को प्राथमिकता दें।

– एक साल तक सोना खरीदने से बचें।

– पेट्रोल-डीजल की खपत घटाएं, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें।

– रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाकर प्राकृतिक खेती अपनाएं।

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दुनिया में बढ़ते तनाव और युद्धों के बीच देशों का रक्षा खर्च लगातार बढ़ रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च बढ़कर 2.887 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि चीन और रूस भी टॉप देशों में शामिल हैं। भारत ने भी रक्षा बजट में बड़ा निवेश किया है और वह दुनिया के सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल है। यहां पढ़ें पूरी खबर…