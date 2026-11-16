देश में थोक महंगाई (WPI) में अक्टूबर महीने के दौरान बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोमवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 12.29 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 11.39 प्रतिशत थी। यानी एक महीने में थोक महंगाई की दर में 0.90 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है। थोक महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और बिजली की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी रही।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, ईंधन और बिजली समूह में महंगाई पिछले महीने के 25.85 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 32.84 प्रतिशत हो गई, जबकि प्राथमिक वस्तुओं (प्राइमरी आर्टिकल्स) में महंगाई 8.67 प्रतिशत से बढ़कर 9.24 प्रतिशत हो गई। हालांकि, विनिर्मित उत्पादों (मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स) में महंगाई की दर मामूली रूप से घटकर 9.76 प्रतिशत से 9.54 प्रतिशत पर आ गई।

मंत्रालय ने बताया कि इस महीने थोक मूल्य महंगाई बढ़ने के मुख्य कारणों में खनिज तेल, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, खाद्य वस्तुएं, बुनियादी धातुएं, रसायन और खाद्य उत्पाद शामिल थे।

ईंधन और बिजली समूह के भीतर, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में महंगाई सितंबर के 57.32 प्रतिशत से उछलकर अक्टूबर में 70.80 प्रतिशत हो गई। खनिज तेल में महंगाई 40.02 प्रतिशत से बढ़कर 45.57 प्रतिशत हो गई, जबकि बिजली की कीमतों में 8.06 प्रतिशत की महंगाई दर्ज की गई, जबकि पिछले महीने इसमें 0.43 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

प्राथमिक खाद्य वस्तुओं में महंगाई 8.26 प्रतिशत रही, जो सितंबर में 8.14 प्रतिशत थी।

हालांकि, व्यापक WPI खाद्य सूचकांक (जिसमें खाद्य वस्तुएं और विनिर्मित खाद्य उत्पाद दोनों शामिल हैं) में 8.58 प्रतिशत की महंगाई दर्ज की गई, जो पिछले महीने के 8.66 प्रतिशत से थोड़ी कम है।

विनिर्मित उत्पादों के अंतर्गत, बुनियादी धातुओं में महंगाई 16.96 प्रतिशत से बढ़कर 17.21 प्रतिशत हो गई, जबकि रसायनों और रासायनिक उत्पादों में महंगाई 16.74 प्रतिशत से बढ़कर 17.53 प्रतिशत हो गई। विनिर्मित खाद्य उत्पादों में महंगाई 9.44 प्रतिशत से घटकर 9.24 प्रतिशत रह गई।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कुल थोक महंगाई दर 10.14 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में इसमें 0.30 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इस दौरान ईंधन और बिजली की महंगाई 26.37 प्रतिशत रही, जबकि विनिर्मित उत्पादों (मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स) के मामले में यह 8.37 प्रतिशत दर्ज की गई।

मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर के WPI (थोक मूल्य सूचकांक) आंकड़े अनंतिम हैं और इन्हें 81.1 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर (वेटेड रिस्पॉन्स रेट) के आधार पर तैयार किया गया है।

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