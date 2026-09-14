WPI Inflation August 2026 : देश में थोक महंगाई अगस्त में लगातार बढ़त के साथ 9.92% पर पहुंच गई है। खाने-पीने की चीज़ों, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों और ईंधन व बिजली की कीमतों में तेजी इसकी प्रमुख वजह रही।

सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर जुलाई के 9.78% से बढ़कर अगस्त में 9.92% हो गई।

अगस्त में सबसे ज्यादा दबाव खाने-पीने की चीजों, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों और ईंधन व बिजली की कीमतों से देखने को मिला। खाद्य वस्तुओं के इंडेक्स में महंगाई दर जुलाई के 6.65% से बढ़कर अगस्त में 7.05% हो गई, जिससे रोजमर्रा की जरूरी चीजें और महंगी हुईं।

वहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में WPI महंगाई दर बढ़कर 8.37% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो जुलाई में 8.29% थी। इसके अलावा ईंधन और बिजली बास्केट में थोक महंगाई 22.93% दर्ज की गई, जो ऊर्जा लागत में लगातार बने दबाव को दर्शाती है।

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समाचार एजेंंसी PTI के मुताबिक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने WPI डेटा जारी करते हुए कहा, “अलग-अलग ग्रुप्स में, मिनरल ऑयल (जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं), खाने-पीने की चीजें, खाद्य उत्पादों का निर्माण, बेसिक मेटल्स का निर्माण, गैर-खाद्य वस्तुएं और केमिकल्स व केमिकल उत्पादों का निर्माण अगस्त 2026 में WPI महंगाई दर बढ़ने के मुख्य कारण रहे हैं।”

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इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही WPI में बढ़ोतरी का ट्रेंड देखा जा रहा है। इसकी वजह वेस्ट एशिया में युद्ध और उसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी है, जहां से भारत में ज्यादातर कच्चा तेल आयात किया जाता है। इससे ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल और फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ गईं, जिसका असर खाने-पीने की चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ा।

रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पिछले महीने बेंचमार्क पॉलिसी दरों को 5.25% पर ही बनाए रखा और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए रिटेल महंगाई दर का अनुमान 5% लगाया। कमेटी ने अल नीनो (El Nino) की स्थितियों के बीच दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की कमी और असमान बारिश का हवाला दिया।

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