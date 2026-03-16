Wholesale Inflation: फरवरी में थोक महंगाई जनवरी के 1.81 प्रतिशत से बढ़कर 2.13 प्रतिशत हो गई। यह बढ़ोतरी खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई, हालांकि महीने-दर-महीने आधार पर सब्जियों की कीमतों में नरमी आई। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गई है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महंगाई पिछले महीने 1.81 प्रतिशत थी और पिछले साल फरवरी में 2.45 प्रतिशत थी।

उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “फरवरी 2026 में महंगाई की सकारात्मक दर मुख्य रूप से अन्य विनिर्माण, बुनियादी धातुओं के निर्माण, गैर-खाद्य वस्तुओं, खाद्य वस्तुओं और वस्त्रों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है।” WPI आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में खाद्य वस्तुओं में महंगाई 2.19 प्रतिशत थी, जबकि पिछले महीने यह 1.55 प्रतिशत थी।

सब्जियों में महंगाई जनवरी के 6.78 प्रतिशत से घटकर फरवरी में 4.73 प्रतिशत हो गई। हालांकि, दालों, आलू और अंडे, मांस और मछली में फरवरी में पिछले महीने की तुलना में महंगाई में वृद्धि देखी गई।

विनिर्मित उत्पादों के मामले में, WPI महंगाई पिछले महीने के 2.86 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी में 2.92 प्रतिशत हो गई। गैर-खाद्य वस्तुओं की श्रेणी में महंगाई जनवरी के 7.58 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी में 8.80 प्रतिशत हो गई। ईंधन और बिजली की श्रेणी में नकारात्मक महंगाई, या अपस्फीति, जारी रही; फरवरी में यह 3.78 प्रतिशत थी।

खुदरा महंगाई भी बढ़ी

पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार, देश की खुदरा महंगाई जनवरी के 2.75 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी में 3.2 प्रतिशत हो गई। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मौजूदा वित्त वर्ष में नीतिगत ब्याज दरों में 1.25 प्रतिशत अंकों की कटौती की है, क्योंकि महंगाई का स्तर कम बना रहा। बेंचमार्क ब्याज दरों पर निर्णय लेने के लिए RBI मुख्य रूप से खुदरा महंगाई पर नजर रखता है।

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