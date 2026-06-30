भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने नए पार्ट-टाइम चेयरमैन के नाम पर मुहर लगा दी है। बैंक के बोर्ड ने राजीव कुमार को तीन साल के लिए पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति RBI की मंजूरी मिलने के बाद प्रभावी होगी।

यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब पूर्व पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था। ऐसे में अब राजीव कुमार बैंक के बोर्ड की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे।

कौन है राजीव कुमार?

एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को तीन साल के लिए पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 66 साल के राजीव कुमार (1984 बैच के पूर्व IAS ऑफिसर और फरवरी 2020 में भारत के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी थे) को 30 जून, 2026 से चार साल के लिए बैंक का एडिशनल डायरेक्टर (इंडिपेंडेंट) भी नियुक्त किया गया है।

उनकी नियुक्ति तीन महीने से ज्यादा समय बाद हुई है, जब पूर्व पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च को तुरंत इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने कहा था कि “बैंक के अंदर कुछ घटनाएं और तरीके मेरे निजी मूल्यों और नैतिकता के मुताबिक नहीं हैं।”

बैंक को “क्लीन चिट” देते हुए, लॉ फर्म विल्सन सोनसिनी गुडरिक एंड रोसाती, PC और वाडिया गांधी एंड कंपनी ने कहा कि उस समय के सबूतों की समीक्षा चक्रवर्ती के बयान से मेल नहीं खाती थी और लॉ फर्म के रिव्यू में बयान का कोई आधार नहीं मिला।

चक्रवर्ती के कुछ “घटनाओं और तरीकों” का हवाला देते हुए इस्तीफा देने के बाद से बैंक नए चेयरमैन की तलाश में है।

इस बीच, HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर (RBI) और CEO के तौर पर शशिधर जगदीशन का मौजूदा कार्यकाल 26 अक्टूबर, 2026 को खत्म होने वाला है। उन्होंने 27 अक्टूबर, 2020 तक इस पद पर काम किया। उनका मौजूदा तीन साल का कार्यकाल (27 अक्टूबर, 2023 से 26 अक्टूबर, 2026) RBI ने 2023 में मंज़ूर किया था।

उम्मीद है कि बोर्ड RBI की मंज़ूरी के बाद, जगदीशन को MD और CEO के तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए रिकमेंड करेगा। रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस (जो एक्सटर्नल लीगल रिव्यू के पेंडिंग होने तक रुका हुआ था) होने की संभावना है क्योंकि लॉ फर्मों ने बैंक को बरी करते हुए रिपोर्ट जमा कर दी थी।

मुख्य बॉडीज को किया हेड

कुमार ने कुछ समय के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड (PESB) के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया। 2017 से 2020 तक डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ (DFS) के सेक्रेटरी के तौर पर, उन्होंने तब चार्ज संभाला जब पब्लिक सेक्टर के बैंक बहुत ज़्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA), कैपिटल की कमी, लेंडर्स के नए क्रेडिट से बाहर होने, बड़े पैमाने पर गोल्ड प्लेटिंग, नए क्रेडिट का फायदा उठाने के लिए इक्विटी और डेट का डायवर्जन और रीसर्कुलेशन का सामना कर रहे थे।

इस सेक्टर को गवर्नेंस से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े कंसोर्टियम, डीमोनेटाइजेशन के बाद माइक्रोक्रेडिट गैप को भरने के लिए संघर्ष कर रही NBFCs, और नागरिकों को धोखा देने वाली पोंजी स्कीमें शामिल हैं।

DFS में उनके शामिल होने के एक पखवाड़े के अंदर, लगभग 3.38 लाख शेल फर्मों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। इसके बाद, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉज़िट स्कीम्स एक्ट, 2019 पास करके पोंजी स्कीम पर रोक लगाई गई। सही पॉलिसी डायरेक्शन और एग्ज़िक्यूशन के जरिए, उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने का काम किया।

इसके लिए उन्होंने NPA की ट्रांसपेरेंट पहचान और प्रोविजनिंग को जरूरी बनाया और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड फ्रेमवर्क के तहत बॉरोअर की अकाउंटेबिलिटी को मजबूत किया।

उन्होंने देश के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को बनाने वाली ज़्यादातर जरूरी बॉडीज को लीड किया, जिनमें रिजर्व बैंक का सेंट्रल बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी के सेक्रेटरी, पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, बैंक बोर्ड ब्यूरो, और SBI और NABARD के बोर्ड शामिल हैं। वह सेंट्रल बैंक के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर एक एक्सपर्ट कमेटी और NITI आयोग के रीस्ट्रक्चरिंग पर एक कमेटी का भी हिस्सा थे।

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