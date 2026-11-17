टाटा परिवार का एक सदस्य जो कभी सुर्खियों में नहीं रहा है। इस सप्ताह के पहले उसने न तो कभी टाटा समूह से जुड़े कोई घटनाक्रमों पर बात की है और न ही अपनी कोई राय दी है। इस सदस्य का नाम जिमी नवल टाटा है। ये रतन टाटा के छोटे भाई हैं।

अपनी सादगी के लिए पहचाने जाने वाले 85 वर्षीय जिमी देश के सबसे सम्मानित व्यावसायिक परिवारों में से एक से जुड़े होने के बावजूद हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे हैं।

जिमी ने 16 नवंबर 2026 को पहली बार एक साथी ट्रस्टी को भेजे गए संदेश में अपनी राय रखी। उन्होंने नोएल टाटा के रुख से बिल्कुल अलग आरबीआई के उस निर्देश का समर्थन किया जिसमें टाटा संस को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए कहा गया था।

उन्होंने टाटा संस के चेयरमैन के रूप में एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का भी समर्थन किया। उन्होंने सरकार और चैरिटी कमिश्नर से अपील की कि वे ट्रस्ट के मूल उद्देश्यों को सुरक्षित रखने और उनके सार्वजनिक धर्मार्थ स्वरूप को बचाने के लिए हस्तक्षेप करें।

टाटा संस की कंट्रोलिंग शेयरहोल्डर, ‘टाटा ट्रस्ट्स’ के ट्रस्टी होने के बावजूद, जिमी ने कभी भी समूह से जुड़ी कॉर्पोरेट चर्चाओं, सार्वजनिक बहसों या बोर्डरूम के फैसलों में हिस्सा नहीं लिया।

यहां तक कि साइरस मिस्त्री को हटाए जाने या टाटा साम्राज्य में हुए अन्य बड़े बदलावों के दौरान भी, जब काफी उथल-पुथल मची थी, तब भी वे पूरी तरह चुप रहे।

कौन हैं जिमी टाटा?

जिमी टाटा पुणे में एक सादा और निजी जीवन जीते हैं, जो धन-दौलत और सत्ता की चकाचौंध से कोसों दूर है। जो लोग उन्हें जानते हैं, वे बताते हैं कि वे बहुत ही निजी किस्म के इंसान हैं और कॉर्पोरेट या सामाजिक दायरे से दूर रहना पसंद करते हैं।

उन्हें जानने वाले बताते हैं कि उनके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है और वे व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी नहीं करते। उन्होंने टाटा की कई कंपनियों में काम किया, लेकिन कभी भी प्रबंधन के फैसलों में शामिल नहीं रहे। 1990 के दशक में वे रिटायर हो गए और तब से एक एकांत जीवन जी रहे हैं।

वे ‘सर रतन टाटा ट्रस्ट’ (SRTT) के साथ-साथ ‘बाई हीराबाई ट्रस्ट’ और ‘सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट’ जैसे छोटे ट्रस्टों के ट्रस्टी हैं। हाल के समय में उन्होंने ट्रस्ट से जुड़ी चर्चाओं में हिस्सा नहीं लिया है और न ही कभी वोट दिया है। वे टाटा की किसी भी कंपनी में डायरेक्टर भी नहीं रहे हैं।

टाटा ग्रुप के ज्यादातर अधिकारियों को जिमी टाटा के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। टाटा ग्रुप के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया, “वे पुणे में अपने फ्लैट में रहते हैं और शायद ही कभी मुंबई आते हैं। जहांगीर एच.सी. जहांगीर उनके करीबी दोस्त हैं और बताया जाता है कि जरूरत पड़ने पर उनके अस्पताल से उन्हें मेडिकल मदद मिल जाती है। मुझे उनके अतीत के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन वे काफी जागरूक हैं और टाटा ग्रुप की हर गतिविधि पर करीब से नजर रखते हैं।” बता दें कि जहांगीर भी SRTT के ट्रस्टी हैं।

उन्हें जानने वालों के अनुसार, जिमी टाटा ग्रुप में हो रही घटनाओं पर नजर रखते हैं और उनका दिमाग काफी तेज है, लेकिन उन्होंने कभी भी टाटा संस या टाटा ट्रस्ट के फैसलों में कोई दखल नहीं दिया है। उन्हें आखिरी बार 10 अक्टूबर 2024 को उनके बड़े भाई रतन टाटा के अंतिम संस्कार के दौरान सार्वजनिक रूप से देखा गया था।

Noel Tata से क्या है कनेक्शन?

‘रतन टाटा: अ लाइफ’ नाम की जीवनी में, पूर्व IAS अधिकारी थॉमस मैथ्यू ने लिखा है कि मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में रतन और जिमी टाटा, दोनों को ही उनके साथियों द्वारा परेशान किया जाता था और अपमानित किया जाता था।

लेखक लिखते हैं, “रतन को याद है कि उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता था जैसे वे ‘सबसे अलग और कमतर’ हों। उनकी मां के दोबारा शादी करने के बाद, स्कूल के लड़के उनके बारे में ‘तरह-तरह की बातें’ कहते थे।”

उनके माता-पिता, सूनी कमिसारिएट और नवल टाटा, तब अलग हो गए थे जब दोनों भाई बहुत छोटे थे। लेखक के अनुसार, अलग होने के बाद रतन और जिमी इतने असुरक्षित हो गए थे कि वे जहाँ तक संभव हो, अपने पिता के साथ ही रहना चाहते थे। वे अपने पिता के साथ उन संडे लंच में भी जाते थे, जो नवल टाटा मुंबई के जुहू में एक छोटे से घर में अपने दोस्तों के लिए आयोजित करते थे। वहां मौजूद सभी लोगों में केवल वे दोनों ही बच्चे होते थे।

बाद में रतन और जिमी की परवरिश मुख्य रूप से उनकी दादी, लेडी नवाजबाई टाटा ने की। नवल टाटा ने बाद में सिमोन डुनोयर से शादी की और उनके बेटे नोएल टाटा हुए। इस तरह नोएल, रतन और जिमी के सौतेले भाई बने।

जिमी टाटा की संपत्ति

जिमी टाटा के पास टाटा संस में 0.81% हिस्सेदारी है। इसमें उनके पास 3,262 शेयर हैं। वित्त वर्ष 2026 (FY26) में, टाटा संस ने प्रति शेयर 1.11 लाख रुपये का डिविडेंड घोषित किया है, जिससे उन्हें इस साल 36.20 करोड़ रुपये मिलेंगे।

मुंबई और पुणे में अपने फ्लैटों के अलावा, रतन टाटा की वसीयत के अनुसार, जिमी टाटा को मुंबई के जुहू स्थित पारिवारिक बंगले में 25% हिस्सेदारी मिली है। इसके साथ ही, उन्हें रतन टाटा के निजी संग्रह से चांदी की कुछ वस्तुएं और आभूषण भी मिले हैं।

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टाटा ट्रस्ट्स में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रतन टाटा के भाई जिमी एन टाटा ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट करने के लिए सख्त समयसीमा तय करने और नियामकीय नियमों से बचने के लिए कंपनी के पुनर्गठन पर रोक लगाने की अपील की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

