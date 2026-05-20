टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कम्युनिकेशन में टॉप मैनेजमेंट बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी ने गणपति एस. लक्ष्मीनारायणन को पांच साल की अवधि के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आज, 20 मई से प्रभावी है।

गणपति एस. लक्ष्मीनारायणन को बोर्ड में एक अतिरिक्त डायरेक्टर के तौर पर भी नियुक्त किया गया है। शेयरधारकों की मंजूरी मिलने पर उनका कार्यकाल 19 मई, 2031 तक जारी रहेगा। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया बोर्ड ने नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर इस नियुक्ति को मंजूरी दी है।

कौन हैं गणपति एस. लक्ष्मीनारायणन?

इस साल जनवरी में लक्ष्मीनारायणन को टाटा कम्युनिकेशन द्वारा एमडी और सीईओ-डेज़िग्नेट के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनके पास मल्टीनेशनल कंपनियों, B2B स्टार्टअप्स और भारतीय उद्यमों में 30 साल से ज्यादा का अंतरराष्ट्रीय मैनेजमेंट अनुभव है।

टाटा कम्युनिकेशन में शामिल होने से पहले उन्होंने ServiceNow में भारत और SAARC क्षेत्र के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया, जहां वे बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार थे।

इससे पहले, वे भारत में एयरटेल बिजनेस के सीईओ थे और भारती एयरटेल में एयरटेल की एंटरप्राइज बिजनेस यूनिट का भी नेतृत्व कर चुके हैं।

अपनी कॉर्पोरेट भूमिकाओं के अलावा, वे दो बार NASSCOM की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए चुने जा चुके हैं और FICCI की काउंसिल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे Social Venture Partners Bengaluru के संस्थापक सदस्यों में से एक भी हैं।

एजुकेशन

लक्ष्मी नारायणन ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के रॉस स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च शिक्षा के साथ एमबीए की डिग्री हासिल की है। उन्होंने चेन्नई के गिंडी इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री भी हासिल की, जहां उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट से आधिकारिक तौर पर ग्रेजुएशन किया।

टाटा कम्युनिकेशंस शेयर प्राइस

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कंपनी का शेयर आज 8.07 फीसदी की तेजी के साथ 1777.50 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इसका दिन का उच्चतर स्तर 2,004.00 रुपये और दिन का निचला स्तर 1,323 रुपये है।

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आयकरदाताओं के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY 2026-27) यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। विभाग ने ITR-1 से ITR-4 फॉर्म 30 मार्च को जारी किया था, जबकि ITR-2, ITR-3, ITR-5, ITR-6, ITR-7 और अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-U फॉर्म 12 मई को नोटिफाई किए गए। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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