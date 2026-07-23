भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस ने अपने अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के तौर पर आशीष कुमार दश के नाम का ऐलान किया है। करीब 30 साल तक कंपनी के साथ जुड़े रहे डैश अब कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके पास टेक्नोलॉजी, बिजनेस और लीडरशिप का लंबा अनुभव है।

ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर आशीष कुमार दश कौन हैं और इन्फोसिस में उन्होंने अब तक कौन-कौन सी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। आइए उनके प्रोफेशनल सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं…

कौन है आशीष कुमार डैश?

आशीष कुमार दश 30 साल से ज्यादा समय से इन्फोसिस के साथ जुड़े हैं और उन्होंने कई देशों में कस्टमर-फेसिंग बिज़नेस, डिलीवरी और ग्लोबल ऑपरेशन्स में काम किया है।

वे अभी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड (सर्विसेज, यूटिलिटीज, रिसोर्सेज, एनर्जी और एंटरप्राइज सस्टेनेबिलिटी) के तौर पर काम कर रहे हैं।

यह पोर्टफोलियो एक दर्जन से ज्यादा इंडस्ट्री वर्टिकल्स में फैला है और Fortune 500 और Global 2000 क्लाइंट्स को सेवा देता है। इन्फोसिस के अनुसार, वे कंपनी के सस्टेनेबिलिटी बिज़नेस को भी लीड करते हैं।

कंपनी के मुताबिक, अपने कार्यकाल के दौरान डैश ने बदलाव की रणनीतियों को आगे बढ़ाने, अपनी टीमों में इनोवेशन और AI-आधारित नई सोच को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपने बिज़नेस ग्रुप के लिए रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने पर ध्यान दिया है।

इन्फोसिस के CEO-पद के लिए चुने गए आशीष कुमार दश ने कहा, “टेक्नोलॉजी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जिसमें AI बिज़नेस के काम करने और वैल्यू बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। इन्फोसिस इस अगले दौर की शुरुआत बहुत मज़बूत स्थिति से कर रही है-जिसमें स्पष्ट AI रणनीति, बेहतरीन टैलेंट, क्लाइंट्स के साथ गहरे संबंध और ऐसे मूल्य शामिल हैं जिन्होंने दुनिया भर में ग्राहकों का भरोसा जीता है।”

दश ने कहा, “मेरा मकसद उन खूबियों को और बेहतर बनाना है, साथ ही इनोवेशन को ते करना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना और तेज़ी से AI-आधारित होती दुनिया में अपने क्लाइंट्स को सफल होने में मदद करना है। शानदार लीडरशिप टीम, अपने सभी साथियों, कस्टमर्स और पार्टनर्स के साथ मिलकर, मैं इन्फोसिस की यात्रा के अगले अध्याय को आकार देने और अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए लंबे समय तक चलने वाली वैल्यू बनाने के लिए उत्सुक हूं।”

अभी क्या भूमिका है इन्फोसिस में आशीष कुमार दश?

डैश इन्फोसिस की दो सब्सिडियरी कंपनियों – इन्फोसिस पब्लिक सर्विसेज़ (जो नॉर्थ अमेरिका में पब्लिक सेक्टर ऑर्गनाइज़ेशन को सेवाएं देती है) और MRE कंसल्टिंग LLC – में बोर्ड के सदस्य हैं।

शिक्षा

कंपनी के अनुसार, डैश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम और लंदन बिज़नेस स्कूल से सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी पूरा किया है। वह अभी लॉस एंजिल्स में रहते हैं और कहते हैं कि काम के अलावा उन्हें दौड़ना, तैरना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना पसंद है।

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