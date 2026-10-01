भारत के चौथे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। बैंक ने अनूप कुमार साहा को अपना नया प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। साहा 1 जनवरी से अपना तीन साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। वे अशोक वासवानी की जगह लेंगे, जिनका सीईओ के तौर पर कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है।

साहा, जो कोटक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जिन्हें रिटेल बैंकिंग का काफी अनुभव है, एक अहम समय पर यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बैंक अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाहता है और डिजिटल बैंकिंग को लेकर रेगुलेटरी जांच के दौर के बाद बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले अपनी स्थिति मज़बूत करना चाहता है।

वासवानी के नेतृत्व में, बैंक ने नेट प्रॉफिट के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बनने का लक्ष्य रखा था। निवेशक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रिटेल लेंडिंग और डिपॉजिट जुटाने के काम को और बेहतर ढंग से करने की उम्मीद कर रहे हैं।

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रॉयटर्स की पिछले महीने की रिपोर्ट के मुताबिक, कोटक ने CEO पद के लिए आरबीआई के सामने साहा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पारितोष कश्यप के नाम रखे थे।

भारतीय बैंकिंग नियमों के तहत, लेंडर्स को टॉप पोस्ट के लिए कम से कम दो उम्मीदवारों का प्रस्ताव देना होता है, जिनमें से रेगुलेटर एक को चुनता है।

साहा जनवरी 2026 में कोटक से जुड़े थे। इससे पहले वे आठ साल से ज्यादा समय तक नॉन-बैंक लेंडर बजाज फ़ाइनेंस में रहे, जहां उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO समेत कई सीनियर पदों पर काम किया।

उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में भी एक दशक से ज्यादा समय बिताया, जहां उन्होंने रिटेल सिक्योर्ड एसेट्स और क्रेडिट कार्ड जैसे बिजनेस संभाले।

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रॉयटर्स के मुताबिक, फिडेंट एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऐश्वर्य दाधीच ने कहा, “साहा एक इंटरनल कैंडिडेट हैं और उनके पास काफी अनुभव भी है। इसलिए, ग्रोथ के मामले में कुछ प्रतिस्पर्धियों से पीछे चल रहे बैंक के लिए वे एक मजबूत विकल्प हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि मार्केट को इस नियुक्ति को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए।”

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भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं।

इनमें शिव नादर 28.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे आगे हैं। वहीं अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए जानते हैं…