कोई कंपनी जब डिबेंचर, बॉन्ड या दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए निवेशकों से पैसा जुटाती है, तो उसके साथ अक्सर AAA, AA, A, BBB या D जैसी क्रेडिट रेटिंग दिखाई देती है। निवेशक कई बार इसी रेटिंग्स को देखकर अपने निवेश का फैसला लेते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि ये रेटिंग्स कौन देता है, कैसे तय होती है और AAA से D तक का मतलब क्या होता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं…

क्या होती है क्रेडिट रेटिंग?

यह किसी कंपनी या उसके बॉन्ड/डेट इंस्ट्रूमेंट की कर्ज चुकाने की क्षमता का स्वतंत्र आकलन होती है। यानी यह बताती है कि कंपनी समय पर ब्याज और मूलधन लौटाने में कितनी भरोसेमंद मानी जाती है।

ध्यान देने वाली बात हैं कि क्रेडिट रेटिंग यह नहीं बताती कि किसी कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। यह केवल इस बात का अनुमान देती है कि कंपनी के कर्ज नहीं चुका पाने का रिस्क कितना है। जितनी बेहतर रेटिंग होगी, रिस्क उतना कम माना जाता है।

भारत में कौन तय करता है क्रेडिट रेटिंग?

भारत में कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) से रजिस्टर्ड मंजूरी प्राप्त एजेंसियां तय करती हैं।

ये एजेंसियां यह आकलन करती हैं कि कोई कंपनी अपना कर्ज समय पर चुका पाएगी या नहीं। CRISIL, ICRA, CARE Ratings और India Ratings & Research ऐसी प्रमुख एजेंसियां हैं, जो तय मानकों के अनुसार रेटिंग जारी करती हैं।

कैसे तय की जाती है रेटिंग?

रेटिंग किसी एक आंकड़े के आधार पर नहीं कंपनी की वित्तीय स्थिति, कर्ज का स्तर, नकदी प्रवाह, समय पर कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड

आदि पहलुओं की समीक्षा के बाद तय करती है।

AAA से D तक रेटिंग का क्या मतलब है?

– AAA: सबसे मजबूत क्रेडिट क्वालिटी।

– AA: क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है।

– A: कर्ज चुकाने की क्षमता अच्छी है, हालांकि आर्थिक परिस्थितियों का असर अपेक्षाकृत अधिक पड़ सकता है।

– BBB: निवेश ग्रेड की सबसे निचली श्रेणी। यानी कंपनी अभी निवेश योग्य मानी जाती है, लेकिन रिस्क AAA, AA और A से अधिक होता है।

– BB, B और C: इन श्रेणियों में क्रेडिट बढ़ता जाता है।

– D: इसका मतलब है कि संबंधित डेट इंस्ट्रूमेंट पर भुगतान में Default हो चुका है या एजेंसी ने उसे Default की श्रेणी में रखा है।

रेटिंग क्या हमेशा एक जैसी रहती है?

नहीं। रेटिंग एजेंसियों द्वारा समय-समय पर कंपनियों की समीक्षा की जाती हैं। अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है तो रेटिंग बढ़ सकती है। वहीं कर्ज बढ़ने या कारोबार में गिरावट आने पर रेटिंग घटाई भी जा सकती है।

क्यों जरूरी है निवेशकों के लिए क्रेडिट रेटिंग ?

अगर कोई निवेशक किसी कंपनी के बॉन्ड या दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहता हैं, तो क्रेडिट रेटिंग यह समझने में मदद करती है कि कंपनी के पैसे लौटाने की संभावना कितनी मजबूत है।

हालांकि, निवेश का निर्णय केवल क्रेडिट रेटिंग देखकर नहीं करना चाहिए। कंपनी की वित्तीय स्थिति और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता भी जरूर देखें।

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[डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से तैयार किया गया है। क्रेडिट रेटिंग किसी कंपनी के कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन होती है, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी बॉन्ड, डिबेंचर या अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, निवेश अवधि, संभावित रिटर्न और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करें। जरूरत पड़ने पर वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें।]