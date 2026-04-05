दुनिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और क्षेत्रीय संघर्षों का असर अब हथियारों के ग्लोबल मार्केट पर भी साफ दिखने लगा है। अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई देश तेजी से रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय हथियारों की मांग में भी इजाफा हो रहा है।
मार्च 2026 की SIPRI ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स रिपोर्ट के अनुसार, 2021 और 2025 के बीच ग्लोबल हथियारों के ट्रांसफर में पिछले पांच साल (2016–2020) की तुलना में 9.2% की बढ़ोतरी हुई। यह 2011–2015 के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी है।
2021–25 में टॉप 10 सबसे बड़े हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देश
अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना हुआ है और पिछले साल की अपनी जगह बनाए हुए है। वैश्विक हथियार निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 27 प्रतिशत बढ़ी है, जो 2016-2020 में 36 प्रतिशत से बढ़कर 2021-2025 में 42 प्रतिशत हो गई है।
अमेरिका के साथ, फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन टॉप 5 हथियार सप्लायर हैं। ये देश मिलकर दुनिया के हथियारों के निर्यात का 70% हिस्सा हैं।
हालांकि, टॉप पांच हथियार सप्लायर में से रूस अकेला ऐसा देश था जिसमें काफी कमी आई और दुनिया के हथियारों के एक्सपोर्ट में उसका हिस्सा 64% कम हो गया।
दुनिया के टॉप-10 सबसे बड़े हथियार निर्यातक (2021–2025)
|रैंक
|देश
|ग्लोबल शेयर
|2016–20 की तुलना में बदलाव
|प्रमुख खरीदार देश
|1
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|42%
|0.27
|सऊदी अरब (12%), यूक्रेन (9.4%), जापान (8.9%)
|2
|फ्रांस
|9.80%
|0.21
|भारत (24%), मिस्र (11%), ग्रीस (10%)
|3
|रूस
|6.80%
|-64%
|भारत (48%), चीन (13%), बेलारूस (13%)
|4
|जर्मनी
|5.70%
|0.15
|यूक्रेन (24%), मिस्र (14%), इज़राइल (10%)
|5
|चीन
|5.60%
|0.11
|पाकिस्तान (61%), सर्बिया (6.8%), थाईलैंड (4.7%)
|6
|इटली
|5.10%
|1.57
|कतर (26%), कुवैत (17%), इंडोनेशिया (12%)
|7
|इजराइल
|4.40%
|0.56
|भारत (29%), जर्मनी (21%), अमेरिका (7.8%)
|8
|यूनाइटेड किंगडम
|3.40%
|0.13
|कतर (31%), अमेरिका (14%), यूक्रेन (13%)
|9
|दक्षिण कोरिया
|3.00%
|0.24
|पोलैंड (58%), फिलीपींस (18%), यूएई (9.5%)
|10
|स्पेन
|2.30%
|0.067
|सऊदी अरब (28%), तुर्किये (16%), बेल्जियम (12%)
सोर्स: SIPRI Trends in International Arms Transfers, मार्च 2026
ध्यान दें: 10 से कम प्रतिशत को 1 डेसिमल तक राउंड किया जाता है; 10 से ज़्यादा प्रतिशत को पूरे नंबर में राउंड किया जाता है।
2021–25 में हथियार आयात करने वाले टॉप 10 देश:
यूक्रेन 2021–25 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार रिसीव करने वाला देश है और दुनिया के कुल हथियारों के इंपोर्ट में उसका हिस्सा 2016–20 में सिर्फ 0.1% से बढ़कर 2021–25 में 9.7% हो गया है, जो इस दशक में 11896% की बढ़ोतरी है।
टॉप पांच पाने वाले देश (यूक्रेन, इंडिया, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान) को 2021–25 में दुनिया भर में हुए कुल हथियारों के इंपोर्ट का 35% मिला।
इनमें से इंडिया और सऊदी अरब के ग्लोबल हथियारों के आयात में हिस्से में गिरावट देखी गई।
इसके उलट पाकिस्तान 10वें से 5वें नंबर पर आ गया और 2016–20 से 2021–25 तक उसका हिस्सा 66% बढ़ गया।
दुनिया के टॉप-10 सबसे बड़े हथियार आयातक (2021–2025)
|रैंक
|देश
|ग्लोबल शेयर
|2016–20 की तुलना में बदलाव
|प्रमुख सप्लायर देश
|1
|यूक्रेन
|10%
|+11,896%
|अमेरिका (41%), जर्मनी (14%), पोलैंड (9.4%)
|2
|भारत
|8.20%
|-4.00%
|रूस (40%), फ्रांस (29%), इज़राइल (15%)
|3
|सऊदी अरब
|6.80%
|-31%
|अमेरिका (77%), स्पेन (9.5%), फ्रांस (4.6%)
|4
|कतर
|6.40%
|1.06
|अमेरिका (48%), इटली (21%), यूके (17%)
|5
|पाकिस्तान
|4.20%
|0.66
|चीन (80%), तुर्किये (7.0%), नीदरलैंड्स (4.6%)
|6
|जापान
|3.90%
|0.76
|अमेरिका (95%), यूके (3.4%), नॉर्वे (0.9%)
|7
|पोलैंड
|3.60%
|8.52
|दक्षिण कोरिया (47%), अमेरिका (44%), इटली (2.2%)
|8
|अमेरिका
|2.90%
|0.48
|यूके (17%), फ्रांस (14%), इटली (13%)
|9
|कुवैत
|2.80%
|8.05
|अमेरिका (62%), इटली (31%), फ्रांस (5.7%)
|10
|ऑस्ट्रेलिया
|2.80%
|-39%
|अमेरिका (85%), स्पेन (6.5%), जर्मनी (4.0%)
सोर्स: SIPRI Trends in International Arms Transfers, मार्च 2026
ध्यान दें: 10 से कम प्रतिशत को 1 डेसिमल तक राउंड किया जाता है; 10 से ज़्यादा प्रतिशत को पूरे नंबर में राउंड किया जाता है।
भारत की स्थिति
हालांकि भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार एक्सपोर्टर में से नहीं है, लेकिन 2021–2025 के दौरान यह बड़े हथियार आयातक में दूसरे नंबर पर है।
दुनिया भर में होने वाले हथियारों के आयात में भारत का हिस्सा 8.2% है। हालांकि, 2016-2020 के समय की तुलना में इसका हिस्सा 4% कम हो गया।
SIPRI ने बताया कि यह गिरावट कुछ हद तक भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और अपने हथियारों के घरेलू प्रोडक्शन के कारण हुई।
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