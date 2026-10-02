देश में जब भी सबसे अमीर लोगों की बात होती है तो सबसे पहले अक्सर बड़े कारोबारी परिवारों के नाम समाने आते हैं लेकिन शेयर मार्केट में पैसा निवेश करके बड़ी संपत्ति बनाने वाले लोगों की भी एक अलग पहचान है। एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में कुछ ऐसे ही निवेशकों की संपत्ति और उनकी रैंकिंग सामने आई है।

इस लिस्ट में एक महिला निवेशक सबसे ऊपर हैं। वहीं, लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो लंबे समय से मार्केट बाजार में अपनी निवेश रणनीति के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में…

कौन है सबसे आगे?

इस लिस्ट देश के कई बड़े निवेशकों को शामिल किया गया है। निवेशकों की कैटेगिरी में रेखा राकेश झुनझुनवाला सबसे आगे हैं। उनकी कुल संपत्ति 75,800 करोड़ रुपये बताई गई है। वह दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी हैं, जिन्हें शेयर बाजार में ‘बिग बुल’ के नाम से जाना जाता था।

कौन-कौन हैं टॉप 10 निवेशक?

रेखा झुनझुनवाला के बाद दूसरे नंबर पर रॉनी स्क्रूवाला है, उनकी संपत्ति 12,900 करोड़ रुपये हैं। आकाश भंसाली 12,200 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

चौथे नंबर पर मुकुल अग्रवाल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 7,700 करोड़ रुपये है। इसके बाद पांचवें स्थान पर नेमिश शाह है जिनकी संपत्ति 4,200 करोड़ रुपये हैं। आशीष कचोलिया 3,400 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ छठे और नील सिंघानिया 3,300 करोड़ रुपये के साथ सातवें नंबर पर हैं।

आशीष धवन और मधुसूदन केला 3,000-3,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ आठवें स्थान पर हैं। वहीं, अनिल कुमार गोयल 10वें नंबर पर हैं।

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भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं।

इनमें शिव नादर 28.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे आगे हैं। वहीं अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए जानते हैं…