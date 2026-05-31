दुनिया में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि नए अरबपति सिर्फ अमेरिका और यूरोप जैसे पारंपरिक आर्थिक केंद्रों से नहीं, बल्कि एशिया, मध्य पूर्व और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से भी सामने आएंगे।

विदेशी निवेश, तकनीकी विकास, सरकारी नीतियों और व्यापार के विस्तार की बदौलत कई देशों में दौलत तेजी से बढ़ रही है। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 2031 तक दुनिया के कई देशों में अरबपतियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दुनिया भर में अरबपतियों की आबादी 2021 में 2,723 से बढ़कर 2026 में 3,110 हो गई, जो पांच सालों में 14 फीसदी की बढ़ोतरी है। आने वाले सालों में इस बढ़ोतरी के और तेज होने की उम्मीद है।

नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2026 का अनुमान है कि अगले पांच सालों में दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या में 26 फीसदी की बढ़ोतरी होगी और 2031 तक यह संख्या 3,915 तक पहुंच जाएगी।

इस बढ़ोतरी में यूरोप की अहम भूमिका होने की उम्मीद है। यूरोप में अरबपतियों की संख्या 2026 में 780 से बढ़कर 2031 तक 994 होने का अनुमान है, जो 27 फीसदी की बढ़ोतरी दिखाता है। यह रिपोर्ट उन देशों की भी पहचान करती है जहां अरबपतियों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और यूरोप की बढ़ोतरी की तुलना अमेरिका से करती है।

इस स्टडी में उन टॉप 20 देशों की सूची दी गई है जहां अरबपतियों की संख्या में सबसे तेजी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इनमें से आठ देश यूरोप के हैं और इस क्षेत्र में नॉर्डिक देश सबसे आगे हैं।

अनुमानित बढ़ोतरी के मामले में सऊदी अरब दुनिया भर में पहले स्थान पर है। इसके अरबपतियों की आबादी में 183 प्रतिशत की उछाल आने की उम्मीद है, जो 2026 में 23 से बढ़कर 2031 तक 65 हो जाएगी। यह तेज़ बढ़ोतरी ‘विज़न 2030’ से जुड़ी है, जो सऊदी अरब की एक बड़ी आर्थिक विविधीकरण योजना है, जिसका मकसद देश की तेल पर निर्भरता को कम करना है। अरबों डॉलर की विशाल परियोजनाएं, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियां और वित्त, पर्यटन तथा निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेज विकास देश में ज्यादा निजी संपत्ति बनाने में मदद कर रहे हैं।

अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी के मामले में पोलैंड के यूरोप में सबसे आगे रहने की उम्मीद है। देश के अरबपतियों की संख्या 13 से बढ़कर 29 होने का अनुमान है, जो 123 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

स्वीडन यूरोप में दूसरे और दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है, जहां अरबपतियों की संख्या में 81 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो 32 से बढ़कर 58 हो गई है। डेनमार्क 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ उसके पीछे है, जहां अरबपतियों की आबादी 12 से बढ़कर 21 होने की उम्मीद है।

नॉर्वे भी नॉर्डिक क्षेत्र के मज़बूत प्रदर्शन को और मजबूत करता है, जहां अरबपतियों की संख्या 17 से बढ़कर 26 होने की उम्मीद है, जो 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। यूरोप के सबसे तेजी से बढ़ते चार देशों में से तीन नॉर्डिक देश हैं।

ऑस्ट्रिया में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज होने का अनुमान है, जहां अरबपतियों की संख्या 12 से बढ़कर 18 हो जाएगी। स्पेन में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, और 2031 तक वहां अरबपतियों की संख्या 53 तक पहुंच जाएगी। इटली, जो एक और बड़ी यूरोपीय अर्थव्यवस्था है, में अरबपतियों की संख्या 61 से बढ़कर 82 होने का अनुमान है।

ये रैंकिंग पांच साल की प्रतिशत बढ़ोतरी दरों पर आधारित हैं। नतीजतन, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस सूची में शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए, फोर्ब्स के अनुसार, 2025 में जर्मनी में यूरोप में सबसे ज़्यादा अरबपति थे, जिनकी संख्या 171 थी।

जब इन्हीं 20 देशों को 2031 में उनके कुल अरबपतियों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है, तो भारत 313 अरबपतियों के साथ सबसे ऊपर आता है। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर 85-85 अरबपतियों के साथ उसके पीछे हैं। एशिया-प्रशांत क्षेत्र अरबपतियों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे आगे बना हुआ है; 2026 में यहां 1,116 अरबपति होंगे, जो दुनिया के कुल अरबपतियों का 36 प्रतिशत है।

इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, जहां दुनिया के कुल अरबपतियों का 34 प्रतिशत हिस्सा है इसमें से 31 प्रतिशत उत्तरी अमेरिका से और 3 प्रतिशत लैटिन अमेरिका से हैं। यूरोप में दुनिया के कुल अरबपतियों का एक-चौथाई हिस्सा है।

सबसे तेज़ी से बढ़ती अरबपतियों की आबादी वाली जगहों की सूची में भारत 10वें स्थान पर है। उम्मीद है कि अगले पांच सालों में देश में अरबपतियों की संख्या में 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

रैंक देश 2031 तक अरबपतियों की अनुमानित वृद्धि 1 सऊदी अरब 183 प्रतिशत 2 पोलैंड 123 प्रतिशत 3 स्वीडन 81 प्रतिशत 4 ऑस्ट्रेलिया 77 प्रतिशत 5 डेनमार्क 75 प्रतिशत 6 जापान 65 प्रतिशत 7 मेक्सिको 63 प्रतिशत 8 फिलीपींस 63 प्रतिशत 9 नॉर्वे 53 प्रतिशत 10 भारत 51 प्रतिशत

सोर्स: न्यू नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2026 (Knight Frank Wealth Report)

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