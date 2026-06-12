भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले सप्ताह रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखने का फैसला किया, फिर भी भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक आम लोगों और सीनियर सिटिजन को अपनी एफडी पर आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं। आइए इन बड़े बैंकों की अलग-अलग अवधि के लिए सबसे ज्यादा एफडी ब्याज दरों पर एक नजर डालते हैं…

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

एसबीआई सामान्य ग्राहकों को 3.05% से 6.45% (अमृत वृष्टि सहित) और सीनियर सिटिजन को 3.55% से 6.90% (अमृत वृष्टि सहित) तक FD ब्याज दरें देता है। ये दरें 15 दिसंबर, 2025 से लागू हैं।

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक आम नागरिकों को 3% से 6.60% और सीनियर सिटिजन को 3.50% से 7.10% के बीच FD ब्याज दरें देता है। सबसे ज़्यादा FD ब्याज दरें – 6.6% (आम लोगों के लिए) और 7.10% (सीनियर सिटिजन के लिए) – 444 दिनों की अवधि के लिए दी जा रही हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा

यह बैंक आम नागरिकों को 3.50% से 6.45% (जिसमें ‘bob स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम’ भी शामिल है) और सीनियर सिटिजन को 4% से 6.95% के बीच FD ब्याज दर देता है। दोनों ही मामलों में सबसे ज्यादा FD ब्याज दरें 444 दिनों की अवधि के लिए दी जा रही हैं। ये दरें 16 मई, 2026 से लागू हैं।

एचडीएफसी बैंक

एचडीएफसी बैंक आम नागरिकों को 2.75% से 6.50% और सीनियर सिटिजन को 3.25% से 7% के बीच FD ब्याज दरें देता है। बैंक ये दोनों ब्याज दरें 3 साल 1 दिन से लेकर 4 साल 7 महीने से कम की अवधि के लिए देता है। बदली हुई दरें 6 मार्च, 2026 से लागू हैं।

आईसीआईसीआई बैंक

आईसीआईसीआई बैंक आम नागरिकों को 2.75% से 6.50% और सीनियर सिटिजन को 3.25% से 7.1% तक FD ब्याज दरें देता है। सबसे ज्यादा एफडी ब्याज दरें 3 साल 1 दिन से 5 साल की अवधि के लिए दी जा रही हैं। बदली हुई दरें 9 जून, 2026 से लागू हैं।

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एचडीएफसी बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 10 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ोतरी की है। नए रेट 8 जून से लागू हो गए हैं। इस बदलाव का असर MCLR से जुड़े होम लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है। ऐसे ग्राहकों की EMI बढ़ सकती है या फिर लोन चुकाने की अवधि लंबी हो सकती है।

अगर आपका होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन HDFC बैंक की MCLR से जुड़ा है, तो आने वाले समय में आपकी EMI बढ़ सकती है। आइए जानते है…

सोर्स: संबंधित बैंकों की वेबसाइटें | डेटा 9 जून 2026 तक