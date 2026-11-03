आज भी देश में कई लोग अपनी बचत सुरक्षित रखते हुए बेहतर ब्याज चाहते हैं। जिसके लिए वे एफडी में निवेश करते हैं। एफडी में एक तय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है और बैंक उस पर पहले से तय ब्याज देता है।

हालांकि, सभी बैंकों की FD पर ब्याज दरें एक जैसी नहीं होती हैं। अगर आप भी एफडी में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौन से बैंक 1,3 और 5 साल की अवधि पर कितना ब्याज दे रहे हैं तो यहां खबर आपके काम की है। यहां हम आपको इसी की जानकारी दे रहे हैं…

कौन से सरकारी बैंक 1,3 और 5 साल की अवधि की एफडी में दे रहे कितना ब्याज

पीएसयू बैंकसबसे ऊंची ब्याज दर1 साल3 साल5 साल
बैंक ऑफ इंडिया6.85%6.50%6.70%6.00%
पंजाब एंड सिंध बैंक6.85%5.85%5.85%5.95%
इंडियन बैंक6.80%6.10%6.05%6.00%
बैंक ऑफ बड़ौदा6.75%6.25%6.25%6.30%
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया6.75%6.10%6.00%6.00%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र6.65%6.20%5.25%5.00%
इंडियन ओवरसीज बैंक6.60%6.50%6.10%6.10%
केनरा बैंक6.60%6.25%6.25%6.25%
पंजाब नेशनल बैंक6.60%6.25%6.35%6.10%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया6.55%6.20%6.10%6.00%
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया6.45%6.25%6.30%6.05%
यूको बैंक6.45%6.10%6.00%6.00%

सोर्स – पैसाबाजार, 28 अक्टूबर 2026 तक की ब्याज दरें; इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी दरें शामिल नहीं हैं।

कौन से प्राइवेट बैंक 1,3 और 5 साल की अवधि की एफडी में दे रहे कितना ब्याज

निजी बैंकसबसे ऊंची ब्याज दर1 साल की अवधि3 साल की अवधि5 साल की अवधि
डीसीबी बैंक7.50%6.90%7.00%7.50%
बंधन बैंक7.45%7.00%7.25%5.85%
एसबीएम बैंक7.30%7.10%7.10%7.00%
सिटी यूनियन बैंक7.30%6.65%7.30%6.55%
यस बैंक7.25%6.65%7.00%6.75%
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक7.25%6.80%6.70%6.70%
धनलक्ष्मी बैंक7.25%6.25%6.50%6.50%
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक7.10%6.50%7.10%6.75%
सीएसबी बैंक7.10%5.00%5.75%5.75%
आरबीएल बैंक7.00%6.90%7.00%6.70%
इंडसइंड बैंक7.00%6.75%7.00%6.65%
कर्नाटक बैंक7.00%6.50%6.15%6.15%
साउथ इंडियन बैंक6.80%6.35%6.20%5.70%
जम्मू-कश्मीर बैंक6.75%6.55%6.70%6.75%
कोटक महिंद्रा बैंक6.75%6.45%6.40%6.25%
फेडरल बैंक6.70%6.25%6.50%6.40%
करूर वैश्य बैंक6.70%6.25%6.40%6.25%
आईसीआईसीआई बैंक6.60%6.25%6.55%6.60%
नैनीताल बैंक6.60%6.40%6.25%5.75%
आईडीबीआई बैंक6.55%6.20%6.35%6.25%
एक्सिस बैंक6.50%6.25%6.50%6.50%
एचडीएफसी बैंक6.50%6.25%6.45%6.40%
डीबीएस बैंक6.50%6.25%6.50%6.25%

सोर्स – पैसाबाजार, 28 अक्टूबर 2026 तक की ब्याज दरें; इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी दरें शामिल नहीं हैं।

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[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]