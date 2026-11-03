आज भी देश में कई लोग अपनी बचत सुरक्षित रखते हुए बेहतर ब्याज चाहते हैं। जिसके लिए वे एफडी में निवेश करते हैं। एफडी में एक तय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है और बैंक उस पर पहले से तय ब्याज देता है।

हालांकि, सभी बैंकों की FD पर ब्याज दरें एक जैसी नहीं होती हैं। अगर आप भी एफडी में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौन से बैंक 1,3 और 5 साल की अवधि पर कितना ब्याज दे रहे हैं तो यहां खबर आपके काम की है। यहां हम आपको इसी की जानकारी दे रहे हैं…

कौन से सरकारी बैंक 1,3 और 5 साल की अवधि की एफडी में दे रहे कितना ब्याज

पीएसयू बैंक सबसे ऊंची ब्याज दर 1 साल 3 साल 5 साल बैंक ऑफ इंडिया 6.85% 6.50% 6.70% 6.00% पंजाब एंड सिंध बैंक 6.85% 5.85% 5.85% 5.95% इंडियन बैंक 6.80% 6.10% 6.05% 6.00% बैंक ऑफ बड़ौदा 6.75% 6.25% 6.25% 6.30% सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6.75% 6.10% 6.00% 6.00% बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.65% 6.20% 5.25% 5.00% इंडियन ओवरसीज बैंक 6.60% 6.50% 6.10% 6.10% केनरा बैंक 6.60% 6.25% 6.25% 6.25% पंजाब नेशनल बैंक 6.60% 6.25% 6.35% 6.10% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.55% 6.20% 6.10% 6.00% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.45% 6.25% 6.30% 6.05% यूको बैंक 6.45% 6.10% 6.00% 6.00%

सोर्स – पैसाबाजार, 28 अक्टूबर 2026 तक की ब्याज दरें; इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी दरें शामिल नहीं हैं।

कौन से प्राइवेट बैंक 1,3 और 5 साल की अवधि की एफडी में दे रहे कितना ब्याज

निजी बैंक सबसे ऊंची ब्याज दर 1 साल की अवधि 3 साल की अवधि 5 साल की अवधि डीसीबी बैंक 7.50% 6.90% 7.00% 7.50% बंधन बैंक 7.45% 7.00% 7.25% 5.85% एसबीएम बैंक 7.30% 7.10% 7.10% 7.00% सिटी यूनियन बैंक 7.30% 6.65% 7.30% 6.55% यस बैंक 7.25% 6.65% 7.00% 6.75% तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक 7.25% 6.80% 6.70% 6.70% धनलक्ष्मी बैंक 7.25% 6.25% 6.50% 6.50% आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.10% 6.50% 7.10% 6.75% सीएसबी बैंक 7.10% 5.00% 5.75% 5.75% आरबीएल बैंक 7.00% 6.90% 7.00% 6.70% इंडसइंड बैंक 7.00% 6.75% 7.00% 6.65% कर्नाटक बैंक 7.00% 6.50% 6.15% 6.15% साउथ इंडियन बैंक 6.80% 6.35% 6.20% 5.70% जम्मू-कश्मीर बैंक 6.75% 6.55% 6.70% 6.75% कोटक महिंद्रा बैंक 6.75% 6.45% 6.40% 6.25% फेडरल बैंक 6.70% 6.25% 6.50% 6.40% करूर वैश्य बैंक 6.70% 6.25% 6.40% 6.25% आईसीआईसीआई बैंक 6.60% 6.25% 6.55% 6.60% नैनीताल बैंक 6.60% 6.40% 6.25% 5.75% आईडीबीआई बैंक 6.55% 6.20% 6.35% 6.25% एक्सिस बैंक 6.50% 6.25% 6.50% 6.50% एचडीएफसी बैंक 6.50% 6.25% 6.45% 6.40% डीबीएस बैंक 6.50% 6.25% 6.50% 6.25%

सोर्स – पैसाबाजार, 28 अक्टूबर 2026 तक की ब्याज दरें; इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी दरें शामिल नहीं हैं।

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मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सरकार से विदेशी निवेशकों पर लगने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) को हटाने की सिफारिश की है। इसका मकसद भारत अपने इक्विटी बाजारों को गति देना है, जो अभी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]