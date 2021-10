व्हाट्सएप ने बातचीत को और सिक्योर बनाने के लिए यह नया फीर पेश किया है। इसे ऑन करके आप अपने चैट बैकअप को एंड-टू-एंड इनक्रिप्टेड बना सकते हैं।

फेसबुक (Facebook) की कंपनी व्हाट्सएप (WhatsApp) के यूजरों के लिए अच्छी खबर है। व्हाट्सएप पर होने वाली बातचीत की प्राइवेसी की चिंता अब आपको नहीं सताएगी। इसके लिए कंपनी ने नया फीचर शुरू किया है, जो आपके चैट के लिए एंड-टू-एंड इनक्रिप्शन (End To End Encryption) की सुविधा देता है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Facebook CEO Mark Zuckerberg) ने इसी सप्ताह इसकी घोषणा की।

पासवर्ड से चैट बैकअप होगा सिक्योर

अभी यह फीचर एंड्रॉयड (Andriod) और आईओएस (iOS) के यूजरों के लिए है। इस फीचर का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप के यूजर आईक्लाउड (iCloud) और गूगल ड्राइव (Google Drive) अकाउंट में प्रोटेक्शन का एक्स्ट्रा लेयर जोड़ सकते हैं। अभी यह फीचर ऑप्शनल है। इसे ऑन करके एंड-टू-एंड इनक्रिप्टेड चैट बैकअप को आप पासवर्ड से या 64 अंकों वाले इनक्रिप्शन की से सिक्योर कर सकते हैं। यह पासवर्ड या इनक्रिप्शन की (Encryption Key) आपके सिवाय किसी और को पता नहीं होगा।

ऐसे ऑन करें व्हाट्सएप का यह नया फीचर: How To ON WhatsApp End-to-End Encryption

अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करें।

इसके बाद आप सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें।

यहां आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा, इसे ओपन करें।

अब आपके सामने चैट बैकअप का विकल्प आएगा।

इसे क्लिक करने पर एंड-टू-एंड इनक्रिप्टेड बैकअप का ऑप्शन दिया जाएगा।

इस ऑप्शन पर क्लिक करें और कंटीन्यू करें।

सामने आ रहे निर्देशों का पालन करें, जो आपको पासवर्ड या इनक्रिप्शन की बनाने को कहेगा।

पासवर्ड या की बना लेने के बाद डन पर क्लिक करें।

अब आपकी ओर से काम पूरा हो गया है। इसके बाद व्हाट्सएप आपके लिए चैट का एंड-टू-एंड इनक्रिप्टेड बैकअप तैयार करेगा।

इस प्रक्रिया में अधिक समय भी लग सकता है। बीच में फोन बंद न हो जाए, इसके लिए बैटरी चेक कर लें। कम चार्ज होने पर फोन को चार्जर से कनेक्ट कर लें।

अब नहीं खराब होगी तस्वीरों की क्वालिटी

फेसबुक की यह कंपनी इसके अलावा भी कई नए फीचर शुरू कर रही है। व्हाट्सएप पर फिलहाल आप जो भी तस्वीरें भेजते हैं, वे कंप्रेस होकर कम साइज की बन जाती हैं। इससे उनकी क्वालिटी भी थोड़ी खराब हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए व्हाट्सएप यूजर्स को फोटो व वीडियो भेजते समय तीन ऑप्शन ‘बेस्ट क्वालिटी, डेटा सेवर और ऑटो’ देने जा रहा है।

प्राइवेसी के लिए भी नया फीचर

प्राइवेसी पर भी व्हाट्सएप ने काम किया है। यूजर्स को अपना लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो, और स्टैटस छिपाने का ऑप्शन दिया गया है। आप My contacts, Everyone और Nobody में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। इसमें जल्द ही एक नया ऑप्शन भी जुड़ने वाला है। यह ‘My contacts except सेटिंग्स होगी। इससे आप सेव कांटेक्ट से भी प्रोफाइल फोटो, स्टैटस आदि छिपा सकेंगे।

स्टिकर की तरह भेज सकेंगे तस्वीरें

लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप तस्वीरों को स्स्टिकर की तरह भेजने का भी विकल्प देने जा रहा है। इस फीचर के जरिए आप अपनी तस्वीरों को स्टिकर का रूप दे सकेंगे। यह फीचर व्हाट्सएप के अपडेटेड वर्जन में मिलेगा।