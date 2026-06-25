Jansatta Explained : भारत में महंगाई मापने के तरीके में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने पहली बार Producer Price Index (PPI) शुरू किया है, जो मौजूदा Wholesale Price Index (WPI) के साथ जारी किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महंगाई से जुड़े आंकड़ों को अधिक व्यापक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है।

लेकिन आखिर पीपीआई क्या है, यह डब्ल्यूपीआई से कितना अलग है और सरकार ने इसे शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आइए आसान भाषा में समझते हैं…

प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है?

प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) एक ऐसा महंगाई इंडेक्स है, जो बताता है कि किसानों और सर्विस देने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने पर उत्पादन स्तर कितनी कीमत मिल रही है। यह समय के साथ इन कीमतों में होने वाले औसत बदलाव को मापता है।

आसान शब्दों में कहें तो पीपीआई यह दिखाता है कि उत्पादकों को अपने सामान और सेवाओं के बदले मिलने वाली कीमतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि उत्पादन की लागत और महंगाई किस दिशा में बढ़ रही है।

भारत ने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्यों शुरू किया?

सरकार ने डब्ल्यूपीआई के साथ पीपीआई इसलिए शुरू किया है ताकि भारत का महंगाई मापने का ढांचा वैश्विक मानकों और IMF की सिफारिशों के अनुरूप हो सके।

डब्ल्यूपीआई और पीपीआई में क्या अंतर है?

रायटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रवीण महतो ने कहा कि डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुएं शामिल होती हैं जबकि पीपीआई में सेवाएं भी शामिल होंगी।

पीपीआई में कौन-कौन सी सेवाएं शामिल होंगी?

रिपोर्ट के अनुसार, प्रवीण महतो ने कहा कि आंकड़ों में सात सेवाओं के लिए आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई और सर्विस पीपीआई शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शुरू में जिन सात सेवाओं को शामिल किया जाएगा उनमें बैंकिंग, प्रतिभूति लेनदेन, बीमा, पेंशन निधि का प्रबंधन, रेलवे, हवाई यात्री सेवाएं और दूरसंचार शामिल होंगे।

सरकार ने क्या बदलाव किए हैं?

PIB के अनुसार-

– डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया।

– नई डब्ल्यूपीआई और पीपीआई सीरीज 15 जून 2026 से जारी की गई।

– अगले पांच वर्षों तक डब्ल्यूपीआई और PPI दोनों साथ-साथ प्रकाशित किए जाएंगे।

– इसके बाद डब्ल्यूपीआई को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स किन देशों में इस्तेमाल किया जाता है?

आईएमएफ के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेनुअल के अनुसार, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल होने वाला अंतरराष्ट्रीय मानक महंगाई सूचकांक है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान समेत कई अर्थव्यवस्थाएं वर्षों से पीपीआई प्रकाशित कर रही हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा वित्तीय उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से जुड़े नियम कड़े कर दिए। इस कदम का उद्देश्य लेंडर्स द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट की गलत बिक्री को रोकना, गलत मार्केटिंग तरीकों पर रोक लगाना और कस्टमर की सहमति, डिस्क्लोजर और बिक्री के तरीकों के नियमों को कड़ा करना है।

केंद्रीय बैंक ने टेक्निकल और ऑपरेशनल बदलावों की जरूरत को देखते हुए रिवाइज्ड गाइडलाइंस लागू करने की तारीख बढ़ा दी है। अब ये नियम जुलाई 2026 के बजाय 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। आइए समझते हैं कि मिस-सेलिंग क्या होती है…