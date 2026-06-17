बाढ़, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं न सिर्फ जान-माल का नुकसान करती हैं, बल्कि लोगों और कारोबारों की वित्तीय स्थिति पर भी गहरा असर डालती हैं। ऐसे हालात में कई बार कर्जदारों के लिए समय पर लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल हो जाता है।

इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आपदा प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए नया Disaster Loan Relief Framework जारी किया है। यह नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। आखिर यह नया फ्रेमवर्क क्या है, इसके तहत कौन-सी राहत मिल सकती है और किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, आइए आसान भाषा में समझते हैं…

क्या है Disaster Loan Relief Framework?

यह एक नियामकीय ढांचा है, जिसके जरिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उधारकर्ताओं को अस्थायी वित्तीय राहत दी जा सकेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा के कारण आय या कारोबार प्रभावित होने पर कर्जदार तुरंत डिफॉल्टर की श्रेणी में न पहुंच जाएं।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, वे उधारकर्ता इस राहत के पात्र होंगे जिनका लोन खाता राहत दिए जाने से पहले 30 दिनों से अधिक समय तक बकाया या डिफॉल्ट में नहीं रहा हो। यानी जो ग्राहक नियमित रूप से लोन चुका रहे थे और आपदा की वजह से वित्तीय मुश्किल में फंसे हैं, उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा।

क्या-क्या राहत मिल सकती है?

बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान जरूरत के हिसाब से कई तरह की राहत दे सकेंगे। इनमें शामिल हैं:

लोन की किश्तों का पुनर्निर्धारण (Rescheduling)

कुछ समय के लिए EMI या भुगतान पर मोरेटोरियम

बकाया ब्याज को अलग क्रेडिट सुविधा में बदलना

अतिरिक्त लोन या वित्तीय सहायता देना

पुनर्गठित भुगतान योजना लागू करना

कैसे मिलेगी राहत?

केंद्रीय बैंक की तरह से कहा गया है कि बैंकों को अपनी क्रेडिट पॉलिसी में ऐसे राहत उपाय और समाधान योजनाएं शामिल करनी होंगी। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा घोषित होने पर बैंक पात्र ग्राहकों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।

ऑप्ट-आउट विंडो

नए नियमों के तहत बैंक पात्र उधारकर्ताओं को राहत दे सकते हैं। इसके लिए 135 दिनों का ऑप्ट-आउट विंडो रखा गया है।

केंद्रीय बैंक को क्यों पड़ी नया फ्रेमवर्क लाने की जरूरत?

भारत में हाल के वर्षों में बाढ़, चक्रवात और अन्य चरम मौसम संबंधी घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन आपदाओं का असर कृषि उत्पादन, बुनियादी ढांचे और लोगों की आय पर पड़ा है।

ऐसे में प्रभावित परिवारों और व्यवसायों को कर्ज चुकाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए RBI ने जनवरी 2026 में जारी ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों के बाद यह अंतिम फ्रेमवर्क जारी किया है।

किन संस्थानों पर लागू होगा नियम?

रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क के साथ कई मौजूदा दिशा-निर्देशों में भी संशोधन किए हैं। यह नियम सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों समेत अन्य रेगुलेटेड लेंडिंग संस्थानों पर लागू होगा।

यह भी पढ़ें: Mis-selling क्या होती है? वित्तीय उत्पादों की बिक्री से जुड़े RBI के नए नियम समझिए

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा वित्तीय उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से जुड़े नियम कड़े कर दिए। इस कदम का उद्देश्य लेंडर्स द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट की गलत बिक्री को रोकना, गलत मार्केटिंग तरीकों पर रोक लगाना और कस्टमर की सहमति, डिस्क्लोजर और बिक्री के तरीकों के नियमों को कड़ा करना है।

केंद्रीय बैंक ने टेक्निकल और ऑपरेशनल बदलावों की जरूरत को देखते हुए रिवाइज्ड गाइडलाइंस लागू करने की तारीख बढ़ा दी है। अब ये नियम जुलाई 2026 के बजाय 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। आइए समझते हैं कि मिस-सेलिंग क्या होती है और वित्तीय उत्पादों की बिक्री से जुड़े RBI के नए नियम क्या हैं…